La final ONEFA entre Borregos y Tigres fue ensombrecida por una pelea. Aldo Herrera agredió a Pablo Islas tras el 27-14, violando el juego limpio en el Estadio Gaspar Mass.

La disputa por el título de la Liga Mayor de la ONEFA entre los Borregos del Tec de Monterrey y los Auténticos Tigres finalizó con una victoria deportiva, pero se vio empañada por una agresión física durante la ceremonia de saludo final. Este viernes 27 de noviembre, en el Estadio Gaspar Mass, se celebró el Clásico Regio que coronó a los Borregos con un marcador de 27-14, consolidando su decimonoveno título histórico y el cuarto en cinco años.

Contexto de la victoria Borregos

Los Borregos del Tec de Monterrey lograron su decimonoveno campeonato en la historia de la liga, sumando su cuarto título en los últimos cinco años tras derrotar a los Auténticos Tigres. El partido se disputó el viernes 27 de noviembre en el Estadio Gaspar Mass, donde la intensidad comenzó desde los primeros minutos y culminó con la victoria de los visitantes, manchando la celebración con incidentes antideportivos.

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La agresión entre Herrera e Islas

La tensa atmósfera del encuentro escaló hasta el punto de que el jugador de los Auténticos Tigres, Pablo Islas, y el elemento de los Borregos, Aldo Herrera, protagonizaron una pelea al finalizar el juego. Islas parece haber dirigido palabras que molestaron a Herrera, quien reaccionó propinando un puñetazo directo al rostro de su rival en el momento del saludo oficial.

Reacciones inmediatas y viralización

Tras el golpe, Pablo Islas no reaccionó ante el ataque físico, mientras que Aldo Herrera fue retirado de la escena de inmediato por un compañero de los Auténticos Tigres. El incidente quedó grabado y se viralizó rápidamente en redes sociales, exponiendo la falta de control emocional de los jugadores en un momento que debería haber estado dedicado al respeto deportivo.

Impacto en el Clásico Regio

El Clásico Regio es uno de los partidos más pasionales del fútbol universitario en México, y esta agresión física pone en duda la integridad del deporte en eventos de alto nivel. Aunque la victoria de los Borregos es histórica, la acción antideportiva de Aldo Herrera sobre Pablo Islas genera un debate necesario sobre el comportamiento de los atletas en la Liga Mayor de la ONEFA.