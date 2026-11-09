Onofre Frías: El artista que fusiona música y tradición en Barlovento

Onofre Frías, conocido como 'El pintor del Caribe', fusiona ritmos africanos y flora venezolana en su obra. Descubre cómo Barlovento inspira su arte único desde 1953.

Onofre Frías, reconocido internacionalmente como "El pintor del Caribe", ha convertido la intersección entre la pintura y la música en el eje central de su trayectoria artística. Nacido en 1953 en Tacarigua de Mamporal, ubicada en la región venezolana de Barlovento, su trabajo visual captura la esencia rítmica y cultural de su tierra natal. Una experiencia emblemática de esta fusión ocurrió en 2018 durante la gala en el Centro Cultural Chacao, donde la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho ejecutaba su concierto "Trópico Puro" con fines benéficos. Mientras la música llenaba el escenario, Frías utilizaba láminas y materiales de dibujo para plasmar en lienzo las emociones de la noche, vendiendo las obras resultantes al finalizar la presentación.

Raíces en Barlovento y Patrimonio Inmaterial

La infancia de Onofre Frías transcurrió en un entorno rural del norte de Venezuela, marcado por la libertad y la inmersión en la naturaleza. Sus recuerdos más vívidos incluyen juegos en los ríos y la observación de las tradiciones locales que definen la identidad cultural de Barlovento. Esta zona, con una marcada herencia africana, se caracteriza por festividades que integran la devoción religiosa con la expresión artística comunitaria. Cada año, el artista participaba activamente en estas celebraciones, bailando al ritmo de la música local y formando parte de una comunidad unida por el sonido.

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El reconocimiento mundial de estas tradiciones llegó en 2021, cuando la UNESCO declaró el ciclo festivo de San Juan Bautista como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La institución señaló que, aunque las celebraciones tienen influencias católicas, se distinguen por numerosas expresiones culturales vinculadas al África Subsahariana. Para Frías, esta distinción valida la vida que conoció en su juventud: una mezcla de devoción y ritmo donde los tambores eran protagonistas absolutos, desde la festividad de la Cruz de Mayo hasta las procesiones nocturnas de Semana Santa.

Formación artística y evolución del estilo

A los dieciocho años, Onofre Frías se trasladó a Caracas para iniciar su formación profesional. Inicialmente cursó Dibujo Publicitario, una disciplina que en aquella época se asociaba estrechamente con el diseño gráfico, antes de inscribirse en la Escuela Cristóbal Rojas tras participar en un taller de arte patrocinado por CONAP, una institución cultural del Estado venezolano. Su evolución pictórica comenzó intentando imitar el movimiento de parejas bailando ritmos tropicales, utilizando símbolos para capturar la energía del baile. Con el tiempo, su paleta se orientó hacia la flora tropical, no por un interés botánico estricto, sino por la vitalidad y el sentimiento que estas plantas evocan en la cultura local.

Las flores se convierten en una puerta de entrada a lo telúrico en su obra, motivadas por la intuición y el folclore. Frías conecta sus lienzos con tradiciones específicas, como la Cruz de Mayo, donde en Mamporal se realiza una peregrinación a un cerro para poner altares de flores y celebrar las cosechas. Esta práctica, descrita por el artista como un canto a la tierra, influye directamente en su asociación de plantas con ofrendas culturales. Su enfoque no busca describir textualmente la naturaleza, sino transmitir el sentimiento humano que la rodea, investigando paralelamente para unir flora, folclore y música en una sola expresión visual.

Identidad venezolana y legado artístico

A pesar de las profundas raíces africanas de Barlovento, Onofre Frías rechaza las etiquetas raciales estrictas. Se identifica únicamente como venezolano, de todos los colores, argumentando que esta categoría nacional abarca su identidad sin necesidad de subdividirla. Su obra trasciende las fronteras nacionales con exposiciones en Estados Unidos, Francia, Alemania y varios países de Latinoamérica, llevando la estética de su tierra al mundo. En las procesiones de su juventud, coreaba canciones con la multitud hasta llegar a la Plaza Bolívar, viviendo una fusión religiosa no fanática pero sí profundamente creativa.

Esta creación se nutre de la polirritmia de los tambores y los aguinaldos, elementos que considera más bien como invención que como repetición de formas existentes. La experiencia de 2018 en el Centro Cultural Chacao resume perfectamente este legado: la capacidad de traducir la energía de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho en imágenes estáticas pero llenas de movimiento. Frías continúa siendo un referente artístico que documenta la historia y el espíritu de Venezuela a través de colores vibrantes y una técnica que honra su infancia en Barlovento.