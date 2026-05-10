ONU-DH Retoma Discurso Alto Comisionado Germanos por Día de las Madres

ONU-DH recorda valor y persistencia emocionales de las madres de desaparecidos durante la XIV Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia.

En su página de X, la ONU-DH retomó parte del discurso del Alto Comisionado , Volker Türk, durante su visita al país, en el que alertó que "las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México.

La activista Ceci Flores, líder del grupo"Madres Buscadoras de Sonora" con su equipo encontró un vertedero clandestino de cadáveres en Tláhuac. Foto: AP CIUDAD DE MÉXICO (apro).

"", "Cabe mencionar que la ONU-DH recordó en su discurso que Volker Türk reconoció que "el valor y la tenacidad de las familias de personas desaparecidas y los colectivos que las conforman, especialmente los liderados por mujeres, porque no sólo desempeñan labores esenciales de búsqueda y documentación, sino que lideran los esfuerzos por promover visibilidad, rendición de cuentas y respuestas institucionales. " Desde la víspera la ONU-DH posteó mensajes alusivos a la labor de las madres de víctimas que "desde hace décadas, han sostenido con dignidad y firmeza la búsqueda de sus seres queridos.

" En el contexto de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia, la oficina de la ONU-DH alertó que las madres buscadoras "nos recuerdan cada 10 e mayo una causa justa que resuena en todo el país. Su marcha es memoria, esperanza y amor que persevera.

" El organismo internacional posteó un video de 44 segundos para honrar a las "miles de madres que han salido a buscar a sus hijas e hijos desaparecidos en cada rincón del país.





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