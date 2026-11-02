ONU exige a México investigar desaparición de indígenas tzotziles en Chiapas

El Comité contra la Desaparición Forzada critica omisiones de la Fiscalía chiapaneca en el caso de Uberlain Aguilar y Marco Antonio Díaz.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió una nueva comunicación oficial al Estado mexicano el pasado 26 de octubre, solicitando medidas urgentes para localizar a los indígenas tzotziles Uberlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez. Esta intervención internacional se suma a acciones previas tras la desaparición de ambos hombres el 26 de julio de 2023, quienes viajaban en una camioneta Nissan blanca por el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas.

Fiscalía enfrenta críticas por errores en búsqueda

Luis Alonso Abarca, coordinador del Comité Digna Ochoa y representante legal de los familiares de las víctimas, denunció que la Fiscalía General de Chiapas ha cometido múltiples omisiones durante la investigación. El especialista señala que no existe una estrategia integral ni un análisis contextual adecuado para orientar las diligencias, limitándose las autoridades a realizar solicitudes formales de información a otras instituciones sin resultados concretos hasta la fecha.

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Restos humanos hallados sin análisis genético

La falta de seguimiento técnico es evidente en el caso de los restos encontrados en el rancho El Cedro, donde brigadas excavaron el 19 de mayo de 2026 objetos personales y vestimenta bajo custodia ministerial. Aunque se prometieron estudios genéticos y cotejos con perfiles familiares, no se ha proporcionado información actualizada ni se han realizado nuevas búsquedas, pese a las constantes solicitudes de los padres de los desaparecidos y sus abogados.

Teléfonos activos ignorados por autoridades

Otro punto crítico señalado por el organismo de la ONU es la inacción respecto al rastreo de dispositivos móviles vinculados a las víctimas. Los teléfonos permanecieron activos varios días después del 26 de julio de 2023, pero la Fiscalía no rastreó su ubicación ni realizó el compromiso asumido el 13 de octubre de 2023 de solicitar apoyo a la Fiscalía General de la República para revisar datos de geolocalización y registros de llamadas.

Búsquedas canceladas por instrucciones políticas

Las labores de exploración en propiedades clave fueron suspendidas arbitrariamente, interrumpiendo posibles avances en la resolución del caso. Las actividades en ejidos señalados solo ocurrieron entre el 8 y el 10 de agosto de 2023 con participación familiar, siendo posteriormente canceladas por instrucciones directas de la Secretaría General de Gobierno, lo que impidió acceder a áreas relevantes del municipio de Venustiano Carranza.

ONU pide análisis de patrón criminal regional

El Comité Digna Ochoa insta a desarrollar urgentemente un análisis contextual sobre las desapariciones en la región de Pujiltic para identificar patrones de protección por grupos delictivos o paramilitares. Se requiere garantizar la implementación efectiva de estrategias de investigación, informar a los familiares sobre avances mediante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y practicar análisis genéticos inmediatos de los restos hallados para confirmar identidades.