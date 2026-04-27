ONU Urge a la Reapertura Inmediata del Estrecho de Ormuz ante Riesgo de Crisis Global

El Secretario General de la ONU, António Guterres, advierte sobre las graves consecuencias del cierre del Estrecho de Ormuz, incluyendo una crisis energética, disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial. Urge a las partes a reabrir la vía marítima y permitir el paso de buques sin discriminación.

La situación en el Estrecho de Ormuz ha escalado a un punto crítico, generando una profunda preocupación a nivel global. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres , ha emitido un llamado urgente a la reapertura inmediata de esta vital vía marítima, advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras que su cierre prolongado podría acarrear para la economía mundial y la seguridad alimentaria.

Durante un debate abierto en el Consejo de Seguridad de la ONU, organizado por Baréin, Guterres enfatizó la necesidad de que todas las partes involucradas permitan el paso libre e indiscriminado de los buques, evitando cualquier acción que pueda exacerbar la crisis actual. La gravedad de la situación se manifiesta en la creciente volatilidad de los mercados energéticos y de materias primas, así como en el aumento exponencial de los costos de transporte y seguros marítimos.

Esta disrupción en las cadenas de suministro, según el Secretario General, es la más significativa desde la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania, lo que subraya la fragilidad del sistema económico global ante eventos geopolíticos de esta magnitud. El impacto más severo de este bloqueo se sentiría en los países menos desarrollados y en los pequeños Estados insulares, quienes dependen en gran medida de las importaciones marítimas para satisfacer sus necesidades básicas y carecen de la capacidad financiera para absorber un shock económico externo de tal envergadura.

Guterres advirtió que la prolongación del cierre del Estrecho de Ormuz podría empujar a millones de personas, especialmente en África y el sur de Asia, al hambre y la pobreza extrema, revirtiendo años de progreso en el desarrollo humano. La situación humanitaria ya es alarmante, con más de 20,000 marineros varados en alta mar y más de 2,000 buques comerciales atrapados en una zona de riesgo y restricciones de navegación.

El Secretario General recordó que estos trabajadores civiles no son parte de ningún conflicto, sino que desempeñan un papel esencial en el mantenimiento del suministro global de bienes y servicios. Su bienestar y seguridad deben ser una prioridad para todas las partes involucradas.

La escalada de tensiones se ha visto alimentada por las acciones de Irán, que ha mantenido un estricto control sobre el paso marítimo desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero, impidiendo el tránsito de buques y petroleros, lo que ha provocado un aumento drástico en el precio del petróleo, superando los 100 dólares por barril. En respuesta, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, intensificando aún más la crisis.

La comunidad internacional se enfrenta a un dilema complejo, donde la necesidad de proteger la seguridad marítima y garantizar el flujo del comercio global se contrapone con las tensiones geopolíticas y los intereses nacionales en conflicto. La diplomacia y el diálogo son las únicas herramientas que pueden conducir a una solución pacífica y sostenible.

El Secretario General de la ONU instó a todas las partes a ejercer moderación, a evitar acciones provocadoras y a buscar una solución negociada que permita la reapertura del Estrecho de Ormuz y la reanudación del comercio. La estabilidad regional y la prosperidad global dependen de la capacidad de los líderes mundiales para superar sus diferencias y trabajar juntos en la búsqueda de un futuro más seguro y equitativo.

La situación actual exige una respuesta coordinada y urgente por parte de la comunidad internacional, que incluya medidas para proteger a los marineros varados, garantizar el suministro de bienes esenciales y mitigar el impacto económico del bloqueo. La inacción no es una opción, ya que las consecuencias de una crisis energética y alimentaria mundial serían catastróficas. Es imperativo que se priorice el bienestar de las personas y se evite una escalada aún mayor de las tensiones en la región.

La reapertura del Estrecho de Ormuz no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de seguridad humana y de responsabilidad global





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