Opacidad y uso de recursos públicos para publicaciones legislativas en San Lázaro

La Cámara de Diputados enfrenta cuestionamientos por la impresión de miles de libros escritos por legisladores con dinero público, mientras el Consejo Editorial permanece inactivo y sin transparencia presupuestaria.

Una grave contradicción ha salido a la luz en el seno de la Cámara de Diputados, donde la Unidad de Transparencia ha negado formalmente la existencia de registros sobre libros publicados por los legisladores.

No obstante, esta versión oficial se desmorona al contrastarla con la realidad del acervo de la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca Virtual de la institución. Según los datos obtenidos, se ha detectado una producción prolífica de obras que, aunque son negadas administrativamente, existen físicamente y portan el sello editorial de la Cámara.

Durante la LXV Legislatura, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis reportó la impresión de más de 80 mil ejemplares, mientras que en el periodo actual ya se contabilizan cerca de 3 mil 807 libros. Lo más alarmante es que la Dirección de Talleres Gráficos ha sido tajante al afirmar que ningún legislador federal ha solicitado la impresión de estas obras de manera directa, lo que plantea una interrogante fundamental sobre quién autoriza y supervisa estos procesos de impresión masiva.

Entre las obras que evidencian este uso de la infraestructura estatal se encuentran títulos como Apuntes, descripción y perspectivas de una legislatura, atribuido a Ricardo Monreal, así como diversas compilaciones de género coordinadas por Dolores Padierna. Estas publicaciones no son meros documentos administrativos, sino libros que buscan posicionar la imagen de los legisladores utilizando recursos del erario.

Incluso en la legislatura vigente, han aparecido títulos como La garita de San Lázaro, espacio recuperado, y El despojo, ambos vinculados a Monreal Ávila, además de trabajos colectivos de diputadas de la legislatura anterior. Esta situación sugiere un patrón de uso de los talleres gráficos de la Cámara para fines personales o políticos, ocultando la trazabilidad de las solicitudes y el costo real de estas ediciones que terminan adornando las estanterías de la biblioteca pública legislativa.

El ente responsable de planificar y supervisar esta producción es el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Sin embargo, este organismo parece operar en la sombra o, peor aún, no existir formalmente en su totalidad. A pesar de que se han impreso miles de libros, el Consejo Editorial no se ha integrado completamente ni ha sesionado de manera regular.

Existe una opacidad profunda respecto a quiénes componen este cuerpo colegiado y bajo qué criterios se decide qué obras merecen ser impresas con dinero de los contribuyentes. Resulta especialmente sospechoso que, aunque se asignó un presupuesto de 10 millones de pesos para el funcionamiento de este comité, fuentes internas aseguran que no se ha ejercido ni un solo centavo de dicho recurso.

Esto deja un vacío legal y financiero: si el presupuesto asignado al Consejo Editorial no se ha utilizado, ¿bajo qué partida presupuestaria se están pagando los insumos, el papel y la mano de obra para imprimir miles de libros? La gestión de este proceso recae en la diputada Julia Olguín, quien preside el Comité Editorial.

La trayectoria de la legisladora ha estado envuelta en controversias, incluyendo señalamientos de corrupción en el estado de Zacatecas que la obligaron en su momento a residir fuera del país. Esta falta de transparencia se extiende a la comunicación con la prensa, ya que el equipo de Olguín ha evitado sistemáticamente brindar entrevistas o dar explicaciones sobre la gestión editorial de la Cámara, escudándose en una agenda saturada.

La desconexión entre lo que afirma la Unidad de Transparencia, lo que reportan los talleres gráficos y lo que realmente se encuentra en las bibliotecas revela un sistema de gestión administrativa deficientemente supervisado o deliberadamente opaco, donde el prestigio personal de algunos legisladores se construye a expensas del presupuesto público, sin rendición de cuentas clara ni procesos de validación editorial transparentes





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