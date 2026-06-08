Opciones de estacionamiento cerca de los estadios del Mundial 2026

Guía con opciones seguras y económicas para estacionar cerca de los estadios de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a punto de comenzar. Si planeas asistir a los partidos en el Estadio Ciudad de México (Banorte), es importante considerar que los precios del estacionamiento en las zonas aledañas son elevados, con rentas que superan los $2,000.

Para ayudarte, aquí te ofrecemos algunas opciones seguras para dejar tu vehículo y disfrutar de los partidos sin preocupaciones. En la Ciudad de México, una excelente alternativa es el estacionamiento de la plaza comercial Calzada Acoxpa 430, que opera de domingo a jueves de 11:00 a 21:00 horas. La tarifa promedio oscila entre $25 y $30 por hora, y se ubica a aproximadamente 30 minutos caminando del estadio.

Otra opción es la plaza situada en Calzada del Hueso 519, colonia Residencial Acoxpa, cuyo costo es similar y se encuentra a unos 40 minutos a pie del recinto. Además, hay un estacionamiento en Calzada Acoxpa 610, con tres niveles de servicio alrededor de $30 por hora, que también ofrece pensiones de 12 y 24 horas para mayor comodidad.

Para los partidos en Guadalajara, se pueden encontrar estacionamientos sobre Avenida Aviación, a solo 5 minutos del estadio, o cerca de la Zona Judicial. En Monterrey, cerca del Estadio BBVA, hay opciones en Avenida La Quinta y Calle El Rebozo, a unos 10 minutos del recinto. Otra herramienta útil es la plataforma Seeker Parking, que permite reservar espacios de forma inteligente: solo debes seleccionar el estadio que visitarás, oprimir "Reservar" y elegir entre un listado de estacionamientos cercanos.

Los precios varían; en la CDMX van desde $250 hasta $2,500. Además, existe la alternativa de utilizar estacionamientos confortables y luego trasladarte en transporte público. En Guadalajara, los puntos incluyen la Estación Zapopan del Tren Ligero, Gran Plaza, Plaza Galerías, Plaza del Sol y Parque Metropolitano. En Monterrey, las opciones son Avenida Melchor Ocampo, Esfera Monterrey, Far West, Pabellón Tec, Plaza Nativa, Tec Milenio y Zona Tec.

Para el Mundial 2026, hay múltiples alternativas; solo eleg la que mejor se adapte a tus necesidades y llega con anticipación para asegurar tu lugar





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