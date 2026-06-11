OpenAI analiza reducir precios de tokens para competir con Anthropic

La firma que dirige Sam Altman, OpenAI, está evaluando reducir los precios de sus tokens de acceso a su API, con el objetivo de arrebatar clientes a Anthropic, su principal competidor en este campo. Según un medio, OpenAI planea anunciar la bajada de precios de sus tokens en el transcurso de este mismo mes, lo que podría ser crucial para competir con Anthropic, que también baraja un recorte en las sumas que se deben pagar para usar la API de Claude.

La firma que dirige Sam Altman, OpenAI, está evaluando reducir los precios de sus tokens de acceso a su API , con el objetivo de arrebatar clientes a Anthropic , su principal competidor en este campo.

Según un medio, OpenAI planea anunciar la bajada de precios de sus tokens en el transcurso de este mismo mes, lo que podría ser crucial para competir con Anthropic, que también baraja un recorte en las sumas que se deben pagar para usar la API de Claude. Todavía no se ha tomado la decisión final, pero la intención es ganarle de mano a quienes hoy son sus máximos rivales





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