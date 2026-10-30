OpenAI, Google y Anthropic lanzan un botón único para evitar el uso de webs en el entrenamiento de IA

OpenAI, Google y Anthropic crean un estándar con un botón único que permite a los sitios web evitar que su contenido se use para entrenar inteligencia artificial.

OpenAI, Google y Anthropic han creado un botón único para evitar que usen tu web para entrenar IA, un nuevo estándar que busca dar a los creadores de contenido un control más sencillo sobre el uso de sus páginas en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. La iniciativa, anunciada esta semana, establece un mecanismo unificado que los sitios web pueden implementar para bloquear el acceso de los rastreadores de estas empresas. El objetivo es facilitar la gestión de permisos sin necesidad de configurar múltiples sistemas por separado.

Qué es el nuevo estándar de bloqueo

El estándar consiste en un botón o interruptor digital que los administradores de sitios web pueden activar para indicar que su contenido no debe ser utilizado en el entrenamiento de modelos de IA. Hasta ahora, cada empresa utilizaba métodos distintos, lo que complicaba la exclusión. Con este nuevo protocolo, las tres compañías reconocen una señal común y respetan la decisión del sitio. La medida responde a las crecientes preocupaciones sobre derechos de autor y uso de datos en la industria.

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OpenAI, Google y Anthropic han colaborado para que el sistema sea interoperable, de modo que un solo ajuste sea suficiente para que los rastreadores de las tres empresas dejen de recopilar el contenido. El botón está diseñado para ser implementado en el código del sitio o mediante paneles de control de hospedaje. La adopción es voluntaria, pero las empresas han señalado que respetarán la señal cuando esté presente.

Impacto para creadores y editores

Para los editores y creadores de contenido, el nuevo estándar representa una herramienta más accesible que las opciones anteriores, que requerían conocimientos técnicos avanzados. Ahora, cualquier responsable de una web puede marcar su contenido como no apto para entrenamiento de IA con un solo clic. Esto podría cambiar la dinámica de negociación entre los medios y las tecnológicas, que hasta ahora dependían de acuerdos bilaterales o de la exclusión vía robots.txt.

La iniciativa también busca fomentar la transparencia. Las empresas han indicado que publicarán documentación técnica para que los desarrolladores puedan integrar el botón fácilmente. Sin embargo, algunos expertos señalan que el estándar aún depende de la buena voluntad de las compañías para respetar la señal, y que sería necesario un marco regulatorio para garantizar su cumplimiento.

Contexto de la pugna por los datos

El lanzamiento se produce en un momento de tensiones entre los desarrolladores de IA y los propietarios de contenido. Varios medios han demandado a empresas de inteligencia artificial por el uso no autorizado de sus artículos para entrenar modelos. La creación de este botón único podría reducir la litigiosidad al ofrecer una vía clara de exclusión. No obstante, el estándar no aborda la compensación económica por el uso de datos, un tema que sigue sobre la mesa.

OpenAI, Google y Anthropic han afirmado que el sistema estará disponible de inmediato y que trabajarán en su mejora continua. La medida se suma a otras acciones del sector, como la publicación de directrices éticas y la implementación de filtros para evitar la reproducción de contenido protegido. Se espera que otras empresas de IA se sumen al estándar en los próximos meses.

Reacciones y próximos pasos

Diversas organizaciones de creadores han recibido la noticia con optimismo moderado. Consideran que es un avance, pero insisten en que se necesitan mecanismos de verificación independientes. Por su parte, las tecnológicas han subrayado que el botón es solo una parte de su estrategia para una IA responsable. El estándar será presentado en foros técnicos durante las próximas semanas.

Mientras tanto, los sitios web interesados pueden consultar la documentación publicada por las empresas para implementar el botón. La expectativa es que, con el tiempo, el estándar se convierta en una práctica común y facilite la convivencia entre la innovación en IA y los derechos de los creadores.