Operación aérea regularizada tras falla en control de EE.UU. que afectó a más de 5 mil vuelos

México normaliza sus vuelos tras las fallas del sistema de control estadounidense que generaron más de 5200 cancelaciones. Conoce los detalles del impacto y la recuperación operativa.

El sistema de transporte aéreo en México ha alcanzado una normalización completa tras los graves inconvenientes operativos provocados por fallas críticas en la infraestructura de control aéreo de Estados Unidos. Esta contingencia, que tuvo su origen en problemas de comunicación y modernización de equipos de la Administración Federal de Aviación ( FAA), resultó en más de 5 mil 200 vuelos afectados a lo largo de varios días.

Restablecimiento inmediato del tráfico aéreo nacional

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó oficialmente que las operaciones comenzaron a recuperar su regularidad desde el domingo, permitiendo que la mayoría de los vuelos funcionaran nuevamente conforme a sus itinerarios programados durante las primeras horas del lunes 16 de noviembre. En su comparecencia diaria en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que el gobierno federal ya cuenta con el reporte completo sobre las repercusiones que tuvo esta contingencia en el transporte aéreo mexicano, con especial énfasis en los tiempos de salida y llegada de los pasajeros.

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Rosa Icela Rodríguez destacó que, aunque las afectaciones fueron significativas, la situación ya está bajo control. Declaró que en México ya se están regularizando los servicios y que se han ofrecido disculpas formales por parte de las líneas aéreas a los usuarios afectados. La titular de Gobernación señaló que el restablecimiento de las operaciones habituales se observó claramente desde el día anterior, consolidando la recuperación en las primeras horas de la jornada laboral.

Origen técnico de la disrupción en la aviación

El detonante de esta crisis operativa se originó el viernes 13 de noviembre, cuando fallas en la infraestructura de comunicación utilizada por las autoridades aeronáuticas estadounidenses alteraron el funcionamiento de los sistemas de control aéreo. Los problemas técnicos estuvieron relacionados con equipos que se encontraban en proceso de modernización, lo cual afectó directamente las señales de radar y las redes de los centros de control de la FAA.

Estas interrupciones técnicas repercutieron en la programación de vuelos a nivel continental, provocando complicaciones logísticas para millones de pasajeros. Los registros de la plataforma FlightAware evidenciaron que las interrupciones acumularon más de 5 mil 200 vuelos afectados, distribuidos entre servicios cancelados y operaciones que registraron demoras considerables. El impacto fue particularmente severo el domingo, cuando se contabilizaron más de mil 600 cancelaciones en territorio estadounidense y alrededor de 3 mil 600 operaciones con retrasos.

Impacto directo en la conexión bilateral

Las fallas en esos sistemas de control no solo afectaron el tráfico interno de Estados Unidos, sino que también repercutieron en distintos itinerarios que involucran la conexión entre México y Estados Unidos. Miles de viajeros que tenían conexiones o itinerarios internacionales se vieron forzados a cambiar sus planes, lo que generó un descontento generalizado entre los usuarios del servicio aéreo.

Ante esta situación, las aerolíneas tuvieron que implementar protocolos de atención a clientes y ofrecer disculpas por las demoras registradas. El informe recibido por el gobierno mexicano permitió conocer con precisión el alcance de los problemas en los vuelos nacionales relacionados con las interrupciones del sistema estadounidense, asegurando que la infraestructura nacional pudo mitigar parte del impacto externo gracias a la pronta regularización.