Operación antidrogas en Atitalaquia: decomisan armas y chalecos; Vicefiscal de Sinaloa bajo investigación por nexos con el crimen organizado

Autoridades decomisaron armas y chalecos en una operación en Atitalaquia, mientras el Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia por investigación de EU. Claudia Sheinbaum pide a su gabinete definir su participación en las elecciones de 2027, y Andy López desafía a Loret de Mola a presentar pruebas sobre acusaciones de corrupción. Ariadna Montiel critica a Maru Campos, Morena acusa a Díaz Ayuso de provocación, y el zar antidrogas de EU asegura que las acciones contra el narco continuarán.

En una operación realizada en un domicilio ubicado en la colonia Dendho, del municipio de Atitalaquia, autoridades decomisaron chalecos balísticos, vehículos, dos armas largas y dos armas cortas.

Los detenidos, identificados con las iniciales Y. A. F., E. I. J. A., I. D. H., S. A., L. F. A. y E. Y. O. H., así como un adolescente cuya identidad fue reservada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar la audiencia inicial y solicitar su vinculación a proceso mientras continúan las investigaciones. En otro frente, el Vicefiscal de Sinaloa solicitó licencia sin goce de sueldo tras ser investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a su gabinete definir su participación en las elecciones de 2027, exigiendo que los aspirantes dejen sus cargos. Por otro lado, Andy López desafió al periodista Loret de Mola a presentar pruebas sobre supuestas acusaciones de haber recibido dinero del narco, calificándolo de periodista mercenario.

En el ámbito político, Ariadna Montiel criticó a la gobernadora Maru Campos por sus declaraciones sobre la defensa de Rocha, acusándola de mentir y exigiendo que sea juzgada. Además, Morena se pronunció sobre la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de provocación y afirmando que aquí decide el pueblo, no la ultraderecha extranjera.

Finalmente, el zar antidrogas de Estados Unidos aseguró que acciones como la que permitió la caída de El Mencho continuarán, advirtiendo que con Trump nadie se meterá. EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp, ofreciendo noticias relevantes, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias directamente desde dispositivos móviles





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