Policía de Haití reporta 34 muertos de la banda Ti Lapli en Martissant. Confirma participación de GSF y soldados salvadoreños liderados por Nayib Bukele en la operación contra el crimen organizado.

La Policía Nacional de Haití informó este jueves que al menos 34 presuntos miembros de una banda armada murieron durante un operativo militar en la localidad de Martissant, ubicada al sur de Puerto Príncipe. La institución confirmó la cifra en sus redes sociales bajo el título "Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli", acompañada de un video donde se observan tres vehículos blindados ingresando a la zona.

Mecanismo de la operación en la zona

El operativo consistió en el avance de fuerzas de seguridad hacia el refugio conocido como "Ti Lapli" tras recuperar previamente el control de la comisaría de Portail Léogâne y de la central eléctrica de Haití (EDH). Los agentes buscan liberar la carretera que conecta Martissant con Leclerc, una ruta estratégica que había estado bajo el control de grupos delincuenciales. El número de bajas podría aumentar ya que la operación comenzó en la mañana del jueves y permanecía en curso.

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Roles de GSF y contingent salvadoreño

Algunos medios señalan que soldados salvadoreños formados en el contingente enviado por el presidente Nayib Bukele intervinieron directamente en la operación. Este despliegue de más de 2.000 soldados fuertemente armados se intensificó después de que Bukele respondiera a la desaparición de cuatro de sus militares de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), emboscados el 18 de octubre en Santo, Croix-des-Bouquets.

Liderazgo criminal y visión de la ONU

La banda Ti Lapli está liderada por Renel Destina, conocido por su alias, quien según las Naciones Unidas ha participado en diversas acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití. Un informe de la ONU detalla que Destina y su banda han cometido delitos graves, incluyendo asesinato, violación, robo a mano armada, destrucción de bienes, secuestro extorsivo y robo de vehículos. Estas acciones han generado una crisis de seguridad que justifica la intervención extranjera.

Participación de la Task Force

Además de las tropas haitianas y salvadoreñas, participó en el operativo la Task Force, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense. Esta compañía presta sus servicios a las autoridades haitianas y aporta capacidad logística y táctica especializada. La alianza entre la GSF, soldados salvadoreños y mercenarios representa una estrategia combinada para desmantelar las estructuras de poder de las pandillas.

Impacto regional y contexto actual

Esta operación marca una escalada significativa en la lucha contra el crimen organizado en Haití, donde las bandas armadas controlan la mayor parte del territorio. La presencia de fuerzas internacionales busca restablecer el orden público y garantizar la seguridad de la población civil. La cooperación entre el Gobierno de Haití, El Salvador y contratistas privados estadounidenses refleja la gravedad de la situación y la necesidad de recursos externos para enfrentar la violencia sistémica.