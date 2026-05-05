Operación Enjambre: Estrategia federal para desarticular redes criminales en gobiernos locales

El Gobierno Federal de México implementa la Operación Enjambre, una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales para combatir la corrupción y la infiltración de grupos delictivos en gobiernos municipales, priorizando municipios con alta actividad económica.

El Gobierno Federal de México ha implementado la Operación Enjambre , una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales con el objetivo de desarticular redes criminales que operan dentro de gobiernos locales .

Esta iniciativa se enfoca en municipios con alta actividad económica estratégica, donde se ha detectado que funcionarios públicos presuntamente utilizan su poder para extorsionar a empresarios o beneficiar a grupos delictivos. La Operación Enjambre surge como respuesta a los desafíos de seguridad pública que enfrenta el país, derivados de la presencia de organizaciones criminales y su infiltración en instituciones públicas, especialmente a nivel municipal.

Según autoridades, en los últimos años, la corrupción y la colusión entre funcionarios y grupos delictivos han generado un entorno de inseguridad que afecta tanto a la población como a la economía local. La estrategia ha demostrado ser un mecanismo eficaz de coordinación entre fuerzas de seguridad y de inteligencia, permitiendo detectar, investigar y desmantelar redes de corrupción que operan en el ámbito municipal.

Los operativos se realizan con base en inteligencia y análisis de información, lo que ha permitido identificar a funcionarios involucrados en actividades ilícitas, como extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa. Además, se ha logrado desarticular células criminales que operaban bajo la protección de autoridades locales, lo que ha contribuido a reducir la incidencia delictiva en algunas regiones. La Operación Enjambre no solo busca combatir la delincuencia organizada, sino también restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Para ello, se han implementado medidas de transparencia y rendición de cuentas, así como programas de capacitación para funcionarios a fin de prevenir y detectar actos de corrupción. Las autoridades han destacado la importancia de replicar este modelo en otras regiones del país, con el fin de fortalecer la seguridad pública y garantizar el Estado de derecho.

La estrategia ha sido reconocida como un ejemplo de cooperación interinstitucional, donde la participación de la sociedad civil y el sector empresarial ha sido clave para su éxito





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