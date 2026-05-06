Operación Iron Pursuit: FBI rescata a más de 200 menores y detiene a 350 presuntos depredadores sexuales

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron los resultados de la Operación Iron Pursuit, que logró rescatar a más de 200 menores y detener a más de 350 presuntos depredadores sexuales. La operación, realizada en abril, es la más significativa del último año en la lucha contra los delitos violentos cometidos contra menores.

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron los resultados de la Operación Iron Pursuit , una iniciativa que logró rescatar a más de 200 menores y detener a más de 350 presuntos depredadores sexuales.

Según el director del FBI, Kash Patel, este operativo es el más significativo en el último año en la lucha contra los delitos violentos cometidos contra menores, superando en alcance a otras acciones federales anteriores. Las autoridades destacaron que las detenciones se realizaron en diversas ubicaciones del país como parte de una estrategia coordinada para desmantelar redes de explotación infantil.

La operación se desarrolló entre el 1 y el 30 de abril, coincidiendo con el Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil en Estados Unidos, y contó con la participación de las 56 oficinas de campo del FBI y las fiscalías federales en todo el territorio nacional. El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró que esta operación envía un mensaje claro a los depredadores: “Vamos por ustedes”.

Añadió que la explotación sexual de menores es una abominación que no tiene cabida en la sociedad y aseguró que los responsables serán perseguidos y llevados ante la justicia. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, subrayó que la agencia trabaja de manera continua para desmantelar redes de abuso infantil y mencionó que, durante el último año, el FBI y sus aliados han identificado y rescatado a más de 6,300 menores desaparecidos.

Patel calificó la Operación Iron Pursuit como una de las acciones más importantes recientes.

“Quien busque atentar contra los niños de Estados Unidos será perseguido y llevado ante la justicia”, afirmó. Las autoridades informaron que los delitos imputados a los detenidos incluyen explotación sexual, tráfico de personas, abuso, secuestro y posesión o distribución de material de abuso sexual infantil. Entre los casos mencionados se encuentran acusados por producción de pornografía infantil, explotación de menores y posesión ilegal de armas.

Además, el operativo incluyó el rescate de víctimas en situaciones de alto riesgo, como un menor de 10 años localizado en Cuba con el apoyo de la División de Servicios a Víctimas del FBI, que brindó atención psicológica y coordinación para su retorno seguro. Según las autoridades, el menor fue llevado fuera del país sin autorización por su padre biológico, Rose Inessa-Ethington, quien comparte la custodia con la madre del niño.

El adulto aseguró que el viaje sería un campamento en Canadá junto con su pareja, Blue Inessa-Ethington, y otro menor. Sin embargo, las investigaciones revelaron que la familia salió de Estados Unidos, cruzó a Canadá y posteriormente tomó vuelos hacia México y finalmente Cuba. El Departamento de Justicia detalló que el menor debía reunirse con su madre el 3 de abril, pero dejó de tener contacto con ella desde el 28 de marzo.

Durante ese periodo, el grupo viajó desde Vancouver a Ciudad de México, luego a Mérida y finalmente a La Habana, donde fueron localizados el 16 de abril por autoridades locales. La madre del menor solo tenía conocimiento de un viaje recreativo, sin saber que el destino final sería otro país. Tras ser ubicados, Rose y Blue Inessa-Ethington fueron deportados a Estados Unidos y enfrentan cargos federales por secuestro internacional de menor.

El Departamento de Justicia reiteró que estas operaciones continuarán de forma permanente como parte de la estrategia federal para combatir la explotación infantil y reforzar la protección de menores en todo el país





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