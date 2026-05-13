Operación letal propuesta por CNN en México, rechazada por US y México

Una noticia publicada porCNN sugiere que agentes de la CIA pudieron haber participado en una operación letალ contra un miembro del Cártel de Sinaloa en México, pero la Secretaría de Seguridad de México y la CIA han rechazado categóricamente estos señalamientos.

La cadena televisiva estadunidense citó "varias fuentes" que apuntarían a "un asesinato selectivo facilitado por agentes de operaciones de la CIA " en el caso de la muerte de " El Payín ".

El Gobierno de México y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos negaron este martes una supuesta operación letal en territorio mexicano a finales de marzo contra un hombre al que, según la noticia publicada por CNN, se le atribuía un cargo medio en el Cártel de Sinaloa.

"Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional". En su publicación, Harfuch subrayó que "la cooperación con Estados Unidos existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países", pero, en cualquier caso, "se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación".

Asimismo, reveló que "en México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes". También, en una publicación posterior, el responsable de Seguridad mexicano difundió la reacción de la propia CIA a la publicación de la cadena CNN, en la que la portavoz de la Agencia tachó la noticia en cuestión de"una información falsa y salaciousque no es más que una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en peligro la vida de los estadunidenses".





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