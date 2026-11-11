Operación policial desmantela tráfico de cocaína en Villa El Salvador

La Policía Nacional detuvo a los 'Caleteros' tras incautar 556 paquetes de clorhidrato de cocaína y armas, mostrando la eficacia de la inteligencia estatal para prevenir el envío de droga al extranjero.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo una operación de alto riesgo en el almacén del distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima, donde se incautaron 556 paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína, tres pistolas, un silenciador, nueve teléfonos celulares, un teléfono satelital y cinco vehículos. Esta acción representa la culminación de una investigación de inteligencia que se originó en la zona del Huallaga, en la Amazonía, con la finalidad de interceptar un flujo de droga destinado a México a través del puerto del Callao.

Detención de la red criminal conocida como Los Caleteros

El ministro del Interior, César Astudillo, recordó que las operaciones de inteligencia han seguido a los presuntos traficantes desde la región del Huallaga hasta el centro de Lima. Se detuvieron a tres personas, de las cuales dos quedan a cargo de la Fiscalía por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. El comandante general de la PNP, Fredy López, explicó que la organización estaba intentando trasladar la cocaína por vía marítima, lo cual habría implicado el uso de contenedores marítimos en el puerto del Callao.

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Acciones coordinadas de la Dirección Antidrogas y la Dirección General de Inteligencia

El operativo fue planificado y ejecutado por la Dirección Antidrogas de la PNP y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). Astudillo resaltó que la incautación no fue un acto fortuito, sino el resultado de un seguimiento exhaustivo que permitió identificar el punto de almacenamiento y el itinerario previsto de la droga. La coordinación entre ambas entidades ha generado una estructura unificada que facilita la detección temprana de rutas clandestinas.

Implicaciones para la lucha contra el tráfico de drogas en el país

La captura de 556 paquetes de cocaína y la desarticulación de la red de Los Caleteros refuerzan la estrategia del gobierno peruano para frenar el flujo de sustancias ilícitas hacia América Latina y el exterior. La detención de armas y sistemas de comunicación, incluyendo teléfonos satelitales, denota la operación en un nivel más amplio, abarcando tanto la logística militar como el aspecto de la cadena de suministro. Se espera que el caso quede en seguimiento judicial con la apertura de procedimientos penales contra los implicados.

Próximas acciones y seguimiento judicial

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instruirá a la Fiscalía para que inicie las investigaciones penales correspondientes sobre los detenidos y la organización Los Caleteros. Se prevé la presentación de cargos por tráfico de drogas, armas de fuego y conspiración para cometer delitos. Asimismo, se ampliará el monitoreo de rutas sospechosas en el Callao, con la intención de prevenir futuros intentos de exportación de cocaína. La PNP planea rendir informe mensual sobre la efectividad de las operaciones de inteligencia en el combate al narcotráfico.