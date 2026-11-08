Operativo busca al alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, en frontera con Zacatecas

La Fiscalía de Tamaulipas y autoridades de San Luis Potosí coordinan un operativo para localizar a Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, desaparecido tras un incidente en la carretera San Tiburcio-Vanegas.

Las autoridades de seguridad de México activaron un operativo de búsqueda de alto nivel tras reportarse la desaparición de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, el alcalde del municipio de Río Bravo en el estado de Tamaulipas. Este incidente crítico se desarrolló inicialmente en la frontera con el estado de Zacatecas, lo que ha obligado a una coordinación transfronteriza inmediata entre las entidades federativas involucradas para localizar al funcionario municipal y a sus acompañantes.

Detalles del incidente en la carretera San Tiburcio-Vanegas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí confirmó que el incidente ocurrió sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, la cual se encuentra en territorio zacatecano y no dentro de los límites de San Luis Potosí. De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, las personas afectadas fueron abandonadas sobre la carretera y posteriormente lograron solicitar ayuda, llegando finalmente al municipio de Cedral donde pidieron auxilio a las autoridades locales. Este testimonio es fundamental para entender la dinámica de la desaparición y la ubicación geográfica exacta donde se produjo el secuestro o privación ilegal de la libertad.

Also read Confirmado presunto secuestro del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, en Zacatecas

Tras recibir el reporte de los hechos ocurridos en el estado vecino, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí puso en marcha inmediatamente un operativo en la zona limítrofe. Este dispositivo policial estableció una coordinación directa con las autoridades de Zacatecas y las instancias correspondientes para asegurar la vigilancia y el rastreo. La dependencia señaló explícitamente que estas acciones tienen como propósito principal contribuir a la localización de las personas relacionadas con el caso, asegurando que no se pierdan los pasos recientes de los presuntos victimarios.

Coordinación interinstitucional y respuestas oficiales

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que recibió un reporte sobre la probable privación ilegal de la libertad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, y sus acompañantes. La dependencia detalló en un comunicado que tuvo conocimiento de los hechos la noche del día anterior, mediante una comunicación recibida en la guardia de la Policía de Investigación destacamentada en Río Bravo. Tras recibir el reporte, la Fiscalía estatal estableció comunicación con las autoridades de San Luis Potosí y desplegó personal de la institución a esa entidad.

El objetivo de este despliegue fue acompañar a los familiares del edil y colaborar en las acciones correspondientes de búsqueda. La dependencia señaló que mantiene contacto directo con personas cercanas al funcionario municipal y participa activamente en las labores de búsqueda y localización. Además, informó que activó la coordinación operativa con la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, debido a que, de acuerdo con información que todavía se encuentra bajo investigación, las labores de búsqueda podrían extenderse hasta ese estado.

Posiciones políticas y compromisos gubernamentales

La Fiscalía de Tamaulipas indicó que mantendrá la colaboración institucional con las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas para lograr la localización del presidente municipal y sus acompañantes. Este compromiso interinstitucional es vital dada la complejidad de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que mantiene un seguimiento puntual al caso y señaló que la Fiscalía estatal trabaja de manera coordinada con su homóloga de San Luis Potosí y sus unidades especializadas para avanzar en la localización del alcalde.

Américo Villarreal Anaya también destacó que el objetivo es salvaguardar la integridad del funcionario desaparecido. Agregó que existe comunicación permanente con las autoridades y atención especial a la situación de la familia del edil. Asimismo, el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado donde expresó su preocupación por los hechos y reiteró su solidaridad ante este caso, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las instancias de seguridad.

Impacto y próximos pasos en la investigación

La situación ha generado una gran preocupación en la región fronteriza, ya que la desaparición de un funcionario electo como Miguel Ángel Almaraz Maldonado afecta directamente la percepción de seguridad pública en Tamaulipas. Las autoridades han puesto un énfasis especial en la preservación de la cadena de comando y la protección de los testigos, ya que el testimonio de las personas afectadas es la clave para desarticular la red que cometió el hecho.

Los próximos pasos incluyen el refinamiento de los perímetros de búsqueda basados en el testimonio de Cedral y el seguimiento constante de las comunicaciones entre las fiscalías de Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Se espera que la información recopilada permita no solo encontrar a Miguel Ángel Almaraz, sino también identificar y capturar a los responsables de su privación de libertad, garantizando la aplicación de la ley en todo el territorio donde se extendió el operativo.