Las autoridades mexicanas y estadounidenses capturaron a Fausto Isidro Meza en Sinaloa tras semanas de vigilancia con drones y reconocimiento aéreo. Conoce los detalles del operativo.

La madrugada del sábado, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", líder de una facción de los Beltrán Leyva y socio de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. Esta operación bilateral culminó con el arresto del considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, quien enfrentaba seis cargos criminales en Estados Unidos que conllevan penas de cadena perpetua o la pena capital.

Mecanismo de vigilancia con drones en Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que la detención fue ejecutada por militares mexicanos siguiendo una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional. El operativo comenzó la tarde del viernes, unas veinticuatro horas antes del arresto, tras meses de trabajo de gabinete entre ambas naciones. Las autoridades mexicanas proporcionaron inteligencia clave que ayudó a localizar a Meza Flores y a sus familiares en la zona.

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Con la autorización del gobierno mexicano, Estados Unidos realizó misiones de reconocimiento con drones sobre Guasave, Sinaloa. Esta tecnología permitió a los soldados reconstruir las rutinas diarias del capitán del narco, interceptar sus comunicaciones y observarlo en tiempo real. Los analistas identificaron a Meza Flores en la vivienda mediante su voz, complexión y forma de caminar, además de rastrear los mensajes de texto que enviaba a su madre, esposa y hermana.

Actores clave y posiciones operativas

La defensa señaló que contó con inteligencia de su contraparte del norte en el marco de la cooperación bilateral, aunque no aportó más detalles. Por su parte, las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, conocidas como "Lobos", y del Ejército, los "Murciélagos", ejecutaron la captura junto con el segundo al mando, Germán Rolando Gálvez Meza, y cinco detenidos más. Se presume que una fuerza de tarea con base en Arizona del Comando Norte de Estados Unidos también aportó inteligencia relevante.

Los funcionarios describieron una colaboración discreta donde México entregó datos de inteligencia para localizar al objetivo. El viernes, las fuerzas especiales mexicanas localizaron al sospechoso mediante radio y teléfonos interceptados hasta una casa en Guasave, elegida por la posibilidad de actuar con daños colaterales limitados. Los analistas utilizaron estos datos para identificar fiestas y reuniones planeadas por Meza Flores.

Impacto real y secuencia de la intervención

La intervención militar se ejecutó en tres fases mediante ingenios tecnológicos. Primero, los elementos se acercaron por distintas rutas terrestres con sigilo. En la fase de captura, rodearon la vivienda para evitar fugas, pero fueron atacados con disparos y explosivos, lo que obligó a ingresar al inmueble. Los detenidos fueron trasladados finalmente en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades ministeriales.

Una operación señuelo ocurrió en Los Mochis donde más de veinte soldados encubiertos de la Fuerza Especial Conjunta ingresaron al municipio. Al irrumpir en la vivienda, decenas de soldados desplegaron para proteger a los operadores. Dos helicópteros Black Hawk ametrallaron a sicarios que respondieron con armas calibre cincuenta en camionetas blindadas. Dos helicópteros sobrevolaron la zona y tres permanecieron para enfrentar a los sicarios mientras sacaban al detenido en un vehículo blindado.

Meza Flores llegó a la capital mexicana la mañana del sábado junto a su segundo al mando y José "N", presunto operador financiero y cuñado del capo. Las maniobras de distracción continuaron mientras las fuerzas especiales trasladaban a los capturados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.