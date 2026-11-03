Operativo Día de Muertos en Panteón de Dolores: Saldos Blancos y 100 Mil Visitantes Esperados

El alcalde Mauricio Tabe reporta saldo blanco en las festividades del Día de Muertos en el Panteón de Dolores. Se estima un aforo de 100 mil visitantes con medidas estrictas de seguridad y limpieza.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ha encabezado personalmente los operativos de seguridad y vigilancia en dos de los espacios cementerios más emblemáticos de la demarcación: el Panteón Civil de Dolores y el Sanctórum. Durante el recorrido de inspección, el edil confirmó que hasta el momento la situación se encuentra bajo control total, registrando lo que se conoce como saldo blanco. Esta ausencia de incidentes graves permite a las autoridades estimar que la cifra de visitantes alcanzará los 100 mil personas al concluir las festividades del Día de Muertos.

Detalles del Operativo Panteones y Medidas Preventivas

Para garantizar este resultado positivo, se implementó el operativo titulado Operativo Panteones, el cual cuenta con la integración de 50 elementos de seguridad y 25 integrantes del cuerpo de Protección Civil. A ellos se suman personal especializado de las áreas de Gobierno, Asuntos Jurídicos, Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Mauricio Tabe señaló que estas medidas de carácter preventivo se instalaron con varios días de anticipación para asegurar que los visitantes recibieran una experiencia ordenada y limpia.

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El mandatario municipal recordó que esta es la quinta ocasión consecutiva en la que se logra mantener el saldo blanco en las principales zonas de entierro de la delegación. Las reglas son estrictas: no se permite el ingreso con armas, ni la portación de bebidas alcohólicas, ni el acceso en estado de ebriedad. Estas normas buscan proteger tanto a la población como al patrimonio histórico de los recintos fúnebres.

Impacto en el Panteón Civil de Dolores y San José Posada

En el Panteón Civil de Dolores, que abarca una superficie de 100 hectáreas y alberga 75 mil fosas, se han desarrollado diversas actividades culturales para enriquecer la conmemoración. El alcalde destacó la relevancia histórica de la Rotonda de las Personas Ilustres y de la Fosa Común. Este último espacio contiene los restos de más de 23 mil personas no identificadas, habiendo ingresado 900 individuos adicionales solo durante este año.

Además, el recorrido oficial incluyó la visita al anfiteatro dedicado al ilustrador y grabador José Guadalupe Posada, el cual ha sido completamente renovado. En esta misma iniciativa, la alcaldía Miguel Hidalgo ha respaldado el esfuerzo de una asociación civil para rendirle homenaje en la Rotonda de las Personas Ilustres. Gracias a la participación ciudadana y al apoyo institucional, se han reunido más de 12 mil firmas a favor de este reconocimiento póstumo.

Atenciones Médicas y Responsabilidad Ciudadana

Aunque el balance general es favorable, el Centro de Mando instalado durante el operativo atendió 19 situaciones médicas de carácter no grave. Solo hubo un traslado hospitalario registrado, el cual fue necesario porque una persona sufrió una lesión muscular tras resbalar entre las tumbas. Frente a este tipo de eventualidades, Mauricio Tabe invitó a la población a colaborar activamente para mantener el orden.

La solicitud es clara para los familiares y visitantes: si vienen a convivir, deben recoger todo lo que utilizaron y dejar el lugar tan limpio como lo encontraron. El alcalde reafirmó que este panteón es un bien de todos y que la seguridad depende de la corresponsabilidad de quienes asisten, evitando cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad personal o la de los demás.

Cambio Estructural en los Hogares Capitalinos

En un contexto social más amplio, la Ciudad de México experimenta una transformación en la estructura familiar. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los hogares unipersonales aumentaron tres puntos porcentuales en cinco años. Esta cifra pasó de representar el 15.2% en el año 2020 hasta alcanzar el 18.2% en el año 2025.

Este fenómeno contrasta con la disminución de los hogares tradicionales. El hogar nuclear, compuesto por parejas con o sin hijos o un solo progenitor con hijos, descendió del 54.7% al 54.0%. Por su parte, el hogar ampliado, que incluye a otros parientes, cayó del 26.8% al 24.3% entre el 2020 y el 2025. Gibrán Miguel Castañeda, especialista de la Universidad La Salle, asegura que estos movimientos responden a cambios estructurales en la sociedad.

Experiencias como la de Juan Carlos, un joven de 31 años que vive solo desde hace siete años, ilustran esta tendencia. Él comenta que no planea formar una familia tradicional pronto debido a la estabilidad económica. Los expertos coinciden en que estos no son cambios nuevos ni negativos, sino indicadores claros de hacia dónde se está moviendo la estructura social capitalina.