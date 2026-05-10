Operativo de notificaciones para retirar autos abandonados en la vía pública

Elementos de la Delegación de Tránsito del Estado y Seguridad Vial han comenzado a realizar un operativo de notificación para el retiro de los llamados "autos maceta", es decir, vehículos abandonados o desusados que permanecen estacionados por largos periodos en la vía pública. pasó a base de instrucción de la Dirección General de Tránsito del Estado de Veracruz, con el objetivo de liberar espacios, mejorar la movilidad y evitar riesgos sanitarios y de seguridad en las colonias.

Hemos detectado anuncios en los vehículos; los propietarios tienen 5 días para retirarlos por cuenta propia. Elementos de la Delegación de Tránsito del Estado y Seguridad Vial han comenzado a realizar un operativo de notificación para el retiro de los llamados "autos maceta", que es decir, vehículos abandonados o desusados que permanecen estacionados por largos periodos en la vía pública.

Estas acciones se están llevando a cabo a base de instrucción de la Dirección General de Tránsito del Estado de Veracruz, con el objetivo de liberar espacios, mejorar la movilidad y evitar riesgos sanitarios y de seguridad en las colonias. Durante este fin de semana, los oficiales de Tránsito y Protección Civil Municipal, realizaron recorridos en diferentes sectores de Actopan, donde colocaron avisos a las unidades detectadas en condición de abandono, informando a los propietarios sobre el procedimiento correspondiente.

Por otro lado, en Ciudad Cardel, continuaron el segundo recorrido en diferentes puntos localizando más automóviles inservibles, de acuerdo con lo señalado por la autoridad vial. Los dueños de estos vehículos contarán con un plazo de 5 días para retirarlos de la vía pública. Después dentro del tiempo establecido, las unidades serán removidas con la ayuda de una grúa y los propietarios podrían ser acreedores a una infracción.

La Dirección General de Tránsito del Estado ha exhortado a la ciudadanía a mantener libres las calles y denunciar vehículos abandonados para contribuir al orden y la seguridad vial





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