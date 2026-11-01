Operativo de tránsito en CDMX contra grupos de motociclistas

La Policía capitalina despliega operativo con 400 uniformados para atender a grupos de motociclistas que realizan maniobras riesgosas y violan el reglamento de tránsito.

Elementos de la Policía capitalina han realizado operativos en distintos puntos de la Ciudad de México ante las prácticas de grupos de motociclistas que violan el reglamento de tránsito. Esta medida se toma después de que los conductores realizaran maniobras riesgosas y acrobacias que ponían en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública.

Motivos del operativo policial

Asimismo, algunos que no portaban cascos protectores, llevaban menores de edad a bordo, circulaban con más de dos personas, entre otras faltas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.

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Despliegue de recursos oficiales

Fue anunciada con hora de inicio a las 19:30 horas y concluirá en diferentes horarios, por lo que se desplegó un operativo con la presencia de 400 uniformados, apoyados con 80 vehículos oficiales, 240 motopatrullas y cuatro grúas, a fin de prevenir incidentes y atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad física de las y los motociclistas.

Puntos de reunión identificados

Lugar 1: Parque Tezozomoc, en calzada de las Armas y Hacienda del Rosario, colonia Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco, a partir de las 19:00 horas. Lugar 2: Embarcadero Fernando Celada, en avenida Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, colonia La Concepción Tlacoapa, alcaldía Xochimilco, a partir de las 19:30 horas. Lugar 3: Parque Calles, en Cobre y Cananea, colonia Nicolás Bravo, alcaldía Venustiano Carranza, a partir de las 20:00 horas. Lugar 4: Parque Recreativo Francisco I. Madero, en avenida Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, a partir de las 20:00 horas. Lugar 5: Estación Coyuya, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Francisco del Paso y Troncoso y avenida Plutarco Elías Calles, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, a partir de las 20:00 horas. Lugar 6: Alameda del Sur, en Canal de Miramontes y calzada de las Bombas, colonia Las Campanas, alcaldía Coyoacán, a partir de las 20:00 horas. Lugar 7: La Comer Iztapalapa, en Ermita Iztapalapa No. 3573, colonia 1ra. Ampliación Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa, a partir de las 20:30 horas. Lugar 8: Six Flags México, en carretera Picacho Ajusco, Km 1.5, colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan, a partir de las 20:30 horas. Lugar 9: Bodega Aurrera Santa Lucía, en prolongación Rosa Blanca No. 185, colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, a partir de las 20:30 horas. Lugar 10: Boulevard de la Luz y Periférico Sur, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, a partir de las 21:00 horas. En calles de la alcaldía Azcapotzalco se reportó el avance de la rodada, mientras que en la zona de la Calzada La Viga comenzó la reunión de decenas de motociclistas.

Zonas adicionales bajo vigilancia

Lugar 11: El Árbol de la Noche Triste, en calzada México Tacuba No. 453, colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, a partir de las 21:00 horas. Lugar 12: Gasolinera G500, en avenida Canal Nacional y Carlota Armero, colonia Tula, alcaldía Iztapalapa, a partir de las 21:00 horas. Lugar 13: Estación Culhuacán, línea 12 de Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida Tláhuac No. 3632, colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, a partir de las 21:00 horas. Lugar 14: Estadio Olímpico Universitario astas, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, con salidas programadas a las 21:00, 21:30 y 22:00 horas.