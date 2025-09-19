Operativo en Ixtapan de la Sal: Rescate, Detenciones y Aseguramiento de Leones

Un operativo exitoso en Ixtapan de la Sal, Estado de México, resultó en el rescate de una víctima de secuestro, la detención de siete personas y el aseguramiento de cuatro leones. Las autoridades continúan investigando.

Un operativo conjunto realizado por las Secretarías de Seguridad del Estado de México (SSEM), Marina y Guardia Nacional culminó con la detención de siete individuos, el rescate de una víctima que se encontraba privada de su libertad y el aseguramiento de cuatro leones. El despliegue policial se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la localidad de Puerta Grande, perteneciente al municipio de Ixtapan de la Sal.

La acción fue producto de una investigación por secuestro, tras recibir información sobre la posible privación ilegal de la libertad de una persona en dicho lugar. Al llegar al inmueble, los oficiales establecieron contacto con la víctima, quien relató haber sido ingresada al rancho el 16 de septiembre y, desde entonces, mantenida contra su voluntad. Las autoridades informaron que los detenidos, tanto hombres como mujeres, están presuntamente implicados en el delito de secuestro y serán puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. \La SSEM detalló que el inmueble permanece bajo custodia policial debido al hallazgo de cuatro leones en su interior. Estos felinos serán sometidos a una evaluación por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para determinar su estado de salud y bienestar. Las autoridades se encuentran investigando la procedencia de los animales y las razones por las cuales se encontraban en el inmueble. Entre los detenidos, se identificaron a Kelvin “N”, de 23 años; Diana “N”, de 28 años; José “N”, de 24 años, todos de nacionalidad mexicana. También fueron aprehendidos Nairobis “N”, de 36 años, de nacionalidad cubana; Yaiza “N”, de 18 años, de nacionalidad española; Camilo “N”, de 28 años, de nacionalidad colombiana y un individuo más cuya nacionalidad aún no ha sido revelada. Los siete individuos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para continuar con las investigaciones pertinentes y determinar su situación legal. La rápida respuesta y coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad permitieron el exitoso rescate de la víctima y la captura de los presuntos responsables.\La colaboración ciudadana es fundamental para combatir la delincuencia. Por ello, las autoridades reiteraron su llamado a la población a reportar cualquier emergencia o denuncia de manera anónima a través de los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 911 Número de Emergencias. También se pueden utilizar las redes sociales de las instituciones para reportar cualquier situación sospechosa o delito. La efectividad del operativo demuestra la importancia de la coordinación interinstitucional y la respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, combatiendo la delincuencia en todas sus manifestaciones. El rescate de la víctima y la detención de los presuntos secuestradores son un claro mensaje de que la impunidad no será tolerada y que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a la población. La investigación seguirá su curso para determinar las responsabilidades de cada uno de los detenidos y esclarecer todos los detalles de este caso, incluyendo la procedencia de los leones y el motivo de su presencia en el inmueble





