Operativo en Iztapalapa: Aseguradas más de 11 toneladas de autopartes robadas

La Fiscalía capitalina, con apoyo de Defensa y Marina, realizó cuatro cateos en Iztapalapa donde decomisaron más de 11 toneladas de piezas de automóviles robadas, vehículos, placas y droga.

En un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX ), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), se logró el aseguramiento de más de 11 toneladas de autopartes robadas, así como la detención de varias personas vinculadas con el robo de vehículos en la capital.

Las acciones se llevaron a cabo en cuatro inmuebles ubicados en la alcaldía Iztapalapa, donde se presume que operaban centros de almacenamiento y distribución de piezas de automóviles robados. Este golpe representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia organizada dedicada al hurto de automotores. El primer cateo se realizó en un domicilio de la calle Jonote, colonia El Manto.

Allí, las autoridades aseguraron aproximadamente una tonelada de autopartes, una motocicleta, un automóvil, placas de circulación, documentos vehiculares y diversas dosis de una sustancia similar a la metanfetamina. Durante el operativo, se detuvo a dos personas que se encontraban en el lugar, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. Los elementos de seguridad encontraron evidencia que sugiere que el inmueble era utilizado como bodega para el desmantelamiento de vehículos robados.

Posteriormente, en dos locales comerciales sobre la calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia San Lucas, se decomisaron cerca de cinco toneladas de autopartes adicionales, así como placas de circulación y documentación emitida en distintas entidades del país. Los agentes identificaron que estos locales funcionaban como centros de venta de piezas de segunda mano, pero con irregularidades en la procedencia de los artículos.

En el lugar se hallaron también herramientas especializadas para el despiece de automóviles, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un punto de acopio y comercialización ilegal. El cuarto cateo se efectuó en unas bodegas ubicadas en la calle Orozco, también sobre la calzada Ermita Iztapalapa. En este sitio, las autoridades aseguraron alrededor de cinco toneladas más de autopartes, junto con documentos y objetos diversos.

Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia de las piezas y la posible vinculación con redes dedicadas al robo de vehículos en la Ciudad de México. Las autoridades estiman que estas bandas operan en varias alcaldías y estados del país, por lo que se espera que estos operativos permitan desarticular a los grupos criminales responsables.

Este operativo es resultado de meses de trabajo de gabinete y campo, en los que se realizaron labores de inteligencia para identificar los inmuebles utilizados como centros de almacenamiento. La Fiscalía destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para combatir este delito, que afecta a cientos de propietarios de vehículos en la capital. Se prevé que en los próximos días se realicen más cateos en otras zonas de la ciudad para continuar con el desmantelamiento de estas redes delictivas





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robo De Autopartes Iztapalapa FGJCDMX Operativo Vehículos Robados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reparación de socavón en Iztapalapa tardará alrededor de 15 días: alcaldesaLa alcaldesa informó que ya se realizan trabajos en el lugar y se han puesto estacas para evitar deslaves. La reparación se estima en 15 días.

Read more »

Colector de Teotongo tiene avance del 99%: alcaldesa de IztapalapaLa alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, aseguró que hay un avance del 99 por ciento en los trabajos del colector Teotongo, que entrará en operación en los próximos días.

Read more »

Balacera en Iztapalapa Hoy: Asesinan a Dos Hombres en Ataque Armado en CDMXUna balacera en Iztapalapa dejó dos personas sin vida. Las autoridades realizan una intensa movilización; esto pasó

Read more »

Ataque armado deja dos muertos en la colonia Ejército de Oriente en IztapalapaLas autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil de la agresión y definir la situación jurídica de los detenidos

Read more »