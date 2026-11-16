Operativo en Nayarit asegura 1.9 toneladas de marihuana vinculada al CJNG

Fuerzas federales en Nayarit decomisaron 1.910 toneladas de marihuana vinculadas al CJNG. El material fue entregado a la FGR para investigar la actividad criminal en la región.

Un importante operativo desplegado en el estado de Nayarit resultó en la incautación de aproximadamente 1.9 toneladas de marihuana, un hallazgo que las autoridades han vinculado directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). Este decomiso masivo se llevó a cabo el domingo 15 de noviembre, durante las labores de reconocimiento y vigilancia en la localidad de Puente de Camotlán, en el municipio de La Yesca.

Detalles del decomiso y localización

La fuerza conjunta integrada por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, en coordinación con las autoridades de seguridad estatales, localizó alrededor de mil 910 kilogramos de hierba verde. El material presentaba características físicas similares a la marihuana y fue encontrado en las inmediaciones de la ruta de patrullaje mencionada, evidenciando la presencia activa de la organización criminal en la zona.

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Entrega a la Fiscalía y competencia

Tras asegurar el material ilícito, el personal de seguridad procedió a ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en la ciudad de Tepic. Este acto formaliza la transferencia de la evidencia para que las investigaciones correspondientes determinen la cadena de mando y los métodos de producción utilizados por la banda delictiva en la región nayarita.

Cifras de combate a narcotráfico

El reporte oficial subraya la magnitud de la lucha contra el narco, señalando que durante la actual administración federal, las instituciones armadas y la Guardia Nacional han asegurado un total de 140.378 kilogramos de mariguana. Esta cifra acumulativa destaca la persistencia de las fuerzas federales en desmantelar las redes de producción y distribución en diferentes estados del país.

Operativo paralelo contra hidrocarburos

En el contexto de la seguridad nacional, se llevó a cabo una operación simultánea en el Estado de México, donde cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron más de 15.000 litros de gas LP. Las autoridades realizaron diez cateos en cinco municipios, identificando inmuebles en Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan como centros de operaciones delictivas.

Investigación contra robo de hidrocarburos

Entre los detenidos se encuentra Jacobo "N", individuo que cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada. Estas acciones forman parte de una investigación iniciada en 2025 contra una organización dedicada a la extracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos, con participación de la Seguridad Física de Petróleos Mexicanos y el Centro Nacional de Inteligencia.