Operativo en Nuevo Laredo: Ejército detiene a líderes del Cártel del Noreste

El Ejército detiene a Gerardo Javier 'N' y otro presunto del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo. SSPC confirma avances y Claudia Sheinbaum reporta bajada en homicidios.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC), anunció durante su conferencia de prensa del 10 de noviembre de 2026, la captura de dos figuras clave del Cártel del Noreste en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta operación militar representa un avance significativo en la estrategia nacional contra el crimen organizado y busca proporcionar justicia a las familias de las víctimas.

Capturas en Nuevo Laredo debilitan a delincuentes

Las detenciones involucran a Gerardo Javier 'N', conocido como la Pocha, y a otro individuo identificado como El Nazi, quienes fueron capturados por elementos del Ejército mexicano. Estas acciones se enmarcan en un operativo integral que busca desarticular la estructura operativa de la organización criminal en la frontera norte, interrumpiendo sus redes de comunicación y logística.

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La operación no se limitó a una sola ubicación. Las autoridades llevaron a cabo tres cateos simultáneos en la zona de Nuevo Laredo para asegurar a los sospechosos y recolectar pruebas físicas que respalden las investigaciones posteriores. La participación conjunta de las fuerzas armadas y civiles demostró la coordinación estratégica entre los cuerpos de seguridad.

Participación de la FGR y agencias de investigación criminal

El titular de la SSPC detalló que la operación fue encabezada por personal del Ejército mexicano, en estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR). La Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) jugaron roles fundamentales en la ejecución de las órdenes de captura y el aseguramiento de la escena.

Esta colaboración interinstitucional es un pilar de la actual política de seguridad, donde las agencias de investigación aportan el conocimiento técnico y probatorio necesario para sostener las acciones legales, mientras que el Ejército proporciona la capacidad operativa para garantizar el éxito del arresto sin comprometer la integridad de los operativos.

Extradición y delitos de alta complejidad vinculados

Gerardo Javier 'N' cuenta con una orden de aprehensión vigente que solicita su extradición a Estados Unidos, lo que indica la gravedad de los cargos que enfrenta en jurisdicción federal norteamericana. Las investigaciones preliminares relacionan a este presunto criminal con la desaparición de cuerpos de víctimas, un delito de alto impacto que ha causado profunda preocupación social en la región.

García Harfuch subrayó que estos avances permiten esclarecer delitos complejos que han permanecido sin respuesta durante mucho tiempo. El debilitamiento de la organización criminal facilitará la recopilación de evidencia adicional, contribuyendo directamente a brindar justicia a las víctimas y sus familias, quienes habían solicitado una intervención firme por parte del Estado.

Reducción de homicidios según reporte de Claudia Sheinbaum

En el mismo contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó datos estadísticos que reflejan la efectividad de las políticas de seguridad implementadas en los últimos dos años. Entre septiembre de 2024 y octubre de 2026, el país experimentó una reducción del 50% en los homicidios dolosos, un indicador clave del impacto de las acciones coordinadas.

Estos números no solo validan la estrategia actual, sino que también establecen un precedente histórico en la lucha contra la violencia organizada. La combinación de operaciones tácticas como la realizada en Nuevo Laredo con políticas de prevención a largo plazo, parece estar generando una descomposición efectiva de las estructuras criminales que operaban con impunidad en diversas entidades del país.