Operativo Especial en el Estadio Azteca: Movilidad y Seguridad para el Partido América vs. Cruz Azul

Autoridades implementan un operativo de movilidad y seguridad en el Estadio Azteca para el partido América vs. Cruz Azul. Se recomienda transporte público y planificar con anticipación.

Este sábado 11 de abril, el Club América y el Cruz Azul se enfrentan en un emocionante encuentro futbolístico a las 21:00 horas en el emblemático Estadio Azteca . Debido a la anticipada alta afluencia de aficionados, las autoridades capitalinas han activado un operativo especial de movilidad y seguridad que impactará significativamente la zona sur de la Ciudad de México.

Si planeas asistir a este esperado partido, es crucial que te informes y planifiques tus traslados con anticipación para evitar contratiempos y disfrutar plenamente de la experiencia futbolística. La seguridad y la fluidez del tránsito son prioridades, por lo que las autoridades han dispuesto una serie de medidas y recomendaciones para facilitar el acceso y la salida del estadio.\Uno de los aspectos más importantes a considerar es la disponibilidad de estacionamiento. No habrá espacios adicionales de estacionamiento en las inmediaciones del estadio, por lo que se recomienda encarecidamente evitar el uso del automóvil particular. Adicionalmente, se implementarán cierres viales temporales en calles cercanas al Estadio Azteca, especialmente en los accesos y puntos estratégicos alrededor del recinto deportivo. Estas restricciones podrían afectar la circulación vehicular desde varias horas antes del inicio del partido, por lo que se aconseja tomar precauciones y anticipar posibles demoras. Entre las vialidades que podrían verse afectadas por estos cierres, destacan: Calzada de Tlalpan, Viaducto Tlalpan, Anillo Periférico, Avenida Santa Úrsula, Circuito Azteca, y las calles aledañas a estas importantes arterias viales. Se recomienda a los asistentes llegar con suficiente antelación al estadio y, en caso de utilizar automóvil, considerar rutas alternas y estar atentos a las actualizaciones de tránsito en tiempo real. La planificación previa y la elección de rutas alternativas son clave para una llegada sin complicaciones.\Para facilitar el traslado de los aficionados, la Secretaría de Movilidad ha desplegado un operativo especial que incluye el refuerzo del transporte público y la implementación de rutas directas hacia la zona del estadio. Se han establecido 14 rutas especiales operadas por el RTP (Red de Transporte de Pasajeros) y Transportes Eléctricos, las cuales estarán disponibles desde las 16:00 hasta la 01:00 horas. El costo por viaje en estas rutas especiales será de 100 pesos, y se requerirá el uso de la tarjeta de Movilidad Integrada para el pago. Los puntos de salida de estas rutas se encuentran en zonas clave de la ciudad, como el Auditorio Chapultepec, Tasqueña, Perisur, Metro Universidad, Santa Fe y Bellas Artes, todos con destino a las inmediaciones del Estadio Azteca. Además de estas rutas especiales, el Metro, el Metrobús y el Tren Ligero ampliarán sus horarios de servicio. El Metro, en las Líneas 1, 2 y 9, operará con horario extendido. El Metrobús, en las Líneas 1, 2, 5 y 7, también ofrecerá servicio ampliado. Y el Tren Ligero, en la ruta de Tasqueña a Xochimilco, funcionará con horario extendido. Este despliegue de transporte público busca garantizar tanto la llegada segura y eficiente de los asistentes al estadio como su salida sin contratiempos después del partido. Como parte del operativo “Estadio Seguro”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un considerable número de elementos y recursos para garantizar la seguridad y el orden en la zona. Más de 3,000 elementos de seguridad estarán presentes, junto con vehículos, motopatrullas y grúas para atender cualquier eventualidad. También se contará con la asistencia de ambulancias y el helicóptero Cóndores para emergencias, y se utilizarán drones para la vigilancia aérea del área. Se establecerán filtros de revisión en los accesos al estadio, y se intensificará la vigilancia en las gradas y en las inmediaciones del recinto, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos, como la reventa de boletos. Antes de dirigirte al Estadio Azteca, es fundamental que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones: Llevar tu Fan ID activo; Evitar el uso del automóvil particular y priorizar el transporte público; Salir con suficiente tiempo de anticipación; Revisar las rutas alternas en tiempo real, utilizando aplicaciones de mapas y tránsito; Y, en caso de emergencia, utilizar la aplicación “Mi Policía” para obtener asistencia rápida. Las autoridades sugieren utilizar vías como los ejes viales cercanos al sur de la ciudad, rutas paralelas a Tlalpan, y las desviaciones hacia Periférico y zonas aledañas. En resumen, la recomendación principal de las autoridades es que la mejor manera de llegar al Estadio Azteca este sábado es utilizando el transporte público y planificando la llegada con suficiente antelación. La combinación de cierres viales, la alta afluencia esperada y el operativo de seguridad harán que la zona registre una intensa carga vehicular desde la tarde, por lo que la preparación y la elección del transporte adecuado son cruciales para disfrutar plenamente del evento





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