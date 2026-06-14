Operativo Estatal asegura autotanque de 15,000 litros de gas LP tras falta de documentación

Autoridades de Guanajuato detienen un autotanque que invadía la carretera federal 45 por no presentar la documentación legal necesaria, asegurando 15,000 litros de gas LP y presentando el conductor ante la Fiscalía General de la República

En la mañana de hoy, autoridades estatales desplegaron operaciones de vigilancia preventiva en la carretera federal 45 , donde se identificó un autotanque que invadía ambos carriles de circulación, generando preocupación para los conductores y la seguridad vial .

La unidad, una carreta de gran tonelaje, exigía una coordinación inmediata entre la policía estatal y la Secretaría de Planeación del Estado de Guanajuato, estableciendo protocolos de actuación para garantizar la seguridad de los transeúntes y la preservación de la infraestructura vial. El volante que dirigía la carreta, a pesar de portar una licencia de conducir vigente, no presentó ninguno de los papeles que acreditan la procedencia legal del gas LPG que transportaba.

Durante el control de la carretera, la comisaría distribuyó la solicitud de documentos, pero el conductor respondía con evasivas, alegando un fallo de comunicación entre su galpon de origen y los transportistas locales. Así, la autoridad solicitó pruebas de los permisos de transporte y el origen del gas para verificar su legalidad, pues el hidrocarburo de petróleo líquido (gas LP) está regulado estrictamente por la Ley Federal de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Gasolina y Petróleo, para evitar cualquier riesgo de fuga o explosión.

Tras la identificación de la falta documental, la investigadora coordinó el aseguramiento del autotanque. La operación incluyó la desconexión de la bomba de presión y la monitorización de la presión interna del envase de gas, usando equipos portátiles de sensores de presión y un radar de velocidad para garantizar que la unidad no se desplazara hacia la zona de intervención.

De acuerdo con el informe, se aseguró un volumen aproximado de 15,000 litros de gas LP, una cifra crítica que presentó potenciales riesgos de incendio o desbarajuste que podrían haber llegado a causar un desastre industrial en la zona rural cercana. Una vez completada la operación, el conductor fue depositado ante la Fiscalía General de la República en la seña de Seguridad Interior, donde se le presentaron cargos por transitar con un vehículo de gran capacidad sin contar los permisos correspondientes y por poner en riesgo la seguridad ciudadana.

El caso se mantiene bajo revisión de la autoridad, quien controla los incidentes de combustible y la seguridad en la carretera federal 45, coordinando esfuerzos con el Servicio Nacional de Aeronáutica Civil (SNAC) y la compañía energética concessionaria del gas. Esta intervención destaca la importancia de la vigilancia constante y la necesidad de que los transportistas de materiales peligrosos cumplan con la regulación vigente, evitando que la infraestructura vial del Estado de Guanajuato quede expuesta a posibles riesgos.

La seguridad de los ciudadanos y la prevención de accidentes industriales dependan de la estricta aplicación de las normas de tránsito y transporte de productos químicos y combustibles, reforzando la colaboración entre las agencias estatales y federales para garantizar la integridad del territorio.





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