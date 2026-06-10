Operativo Última Milla: cómo llegar y salir del Estadio Azteca el 11 de junio

El artículo describe el operativo 'Última Milla' implementado para garantizar la seguridad y facilitar los traslados durante el arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

El arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México se prepara para una jornada distinta a cualquier otra. Junto con la inauguración del torneo y el debut de la selección mexicana, autoridades y organizadores implementarán cierres viales y operativos especiales en distintos puntos de la capital.

A ello se suman varias mega marchas previstas para el mismo día, un escenario que podría complicar los traslados de miles de personas dentro y fuera de la zona sur de la ciudad. Las marchas que habrá el 11 de junio en CDMX, Diversos contingentes tienen previsto movilizar rumbo a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Las concentraciones están previstas entre las 7:00 y las 9:00 horas, mientras que los recorridos comenzarían entre las 10:00 y las 12:00 horas.

La llegada de los contingentes se espera alrededor de las 13:00 horas





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