Operativo Mega Rodada del Terror 2026: Aseguran 514 motocicletas en CDMX

La SSC de la CDMX asegura 514 motocicletas y detiene a conductores tras maniobras peligrosas durante la Mega Rodada del Terror 2026 y el Gran Premio de Fórmula 1.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que un total de 514 motocicletas y un vehículo tipo razer fueron remitidos a distintos depósitos vehiculares. Estas acciones se ejecutaron durante los operativos implementados el 30 y 31 de octubre con motivo de la denominada Mega Rodada del Terror 2026. La dependencia capitalina detalló que los conductores de las unidades aseguradas realizaron maniobras riesgosas y acrobacias que ponían en peligro su integridad física y la de otros usuarios de la vía pública.

Infracciones detectadas durante la Mega Rodada del Terror 2026

Entre las infracciones al Reglamento de Tránsito detectadas por los uniformados se encuentran la falta de casco protector, el traslado de menores de edad a bordo de las motocicletas y la circulación con más de dos personas en una misma unidad. La SSC explicó que desplegaron este operativo en distintas alcaldías de la capital con el propósito de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los participantes, automovilistas y peatones. Como parte de estas acciones, los policías establecieron puntos estratégicos de vigilancia para verificar que los motociclistas utilizaran el equipo de protección correspondiente.

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Además, se buscó evitar conductas de riesgo y concentraciones desordenadas. El operativo se realizó en coordinación con monitoristas de los Centros de Comando y Control de las cinco zonas de la Ciudad de México. Estos especialistas supervisaron el desarrollo de las rodadas para prevenir hechos de tránsito, alteraciones al orden público y posibles delitos. La dependencia agregó que los despliegues se mantuvieron hasta la conclusión de las actividades, además de que se realizaron cortes a la circulación en las calles y avenidas por donde transitaban los participantes.

Detenciones y seguridad durante el Gran Premio de Fórmula 1

Ayer, la SSC informó que un total de 246 motociclistas fueron detenidos durante el operativo implementado con motivo de la Mega Rodada del Terror 2026 en distintos puntos de la Ciudad de México. Por su parte, la Policía de la Ciudad de México detuvo a 30 personas, recuperó 20 boletos, detectó 36 acreditaciones falsas y aseguraron cinco drones durante el primer día del operativo de seguridad implementado con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Las detenciones se realizaron mediante labores de inteligencia, como parte de las acciones para prevenir delitos y garantizar la seguridad de los asistentes al evento automovilístico.

Como parte de las acciones preventivas, se aplicaron 426 pruebas de alcoholimetría, de las cuales 42 resultaron positivas. Asimismo, la Policía Turística brindó apoyo en 37 traducciones a visitantes nacionales y extranjeros. Por su parte, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, y la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, supervisaron este sábado las acciones desde el Puesto de Mando instalado en la puerta 6 del Deportivo Magdalena Mixhuca. La SSC señaló que para este dispositivo se desplegaron más de 4 mil 300 elementos de seguridad.

Despliegue masivo para la Mega Rodada del Terror y el evento automovilístico

En materia de vialidad participan más de 800 agentes de Tránsito, apoyados con 250 motopatrullas y 10 grúas para agilizar la circulación y orientar a los automovilistas sobre alternativas viales. Por su parte, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito desplegó 237 elementos, 24 patrullas, cuatro ambulancias y tres motopatrullas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Hasta el momento, se han brindado 10 atenciones prehospitalarias y realizado un traslado único.

La Policía Bancaria e Industrial también participa en coordinación con las autoridades de OCESA, mediante labores de supervisión y vigilancia con 153 patrullas. En tanto, la Unidad Águila mostró sus capacidades tecnológicas y operativas para inhibir conductas delictivas dentro y fuera del recinto. El secretario Pablo Vázquez Camacho señaló que, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, las acciones de seguridad continuarán durante el sábado y domingo, hasta la conclusión de las actividades del Gran Premio.