Operativo militar detiene a 'El Jardinero', lugarteniente del CJNG, tras la muerte de 'El Mencho'

Las fuerzas armadas mexicanas detuvieron a Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', uno de los principales lugartenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo de inteligencia y despliegue militar que comenzó en octubre de 2024. La operación se llevó a cabo sin violencia y con un despliegue masivo de recursos, mientras se analizan los posibles sucesores de 'El Mencho' en la organización criminal.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ' El Mencho ', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), uno de sus principales lugartenientes, Audias Flores Silva, conocido como ' El Jardinero ', inició una movilización masiva de personal, armamento y recursos con el objetivo de tomar el control de la organización criminal.

Según declaró el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Flores Silva contaba con más de 60 hombres armados y 30 camionetas al momento de su detención, aunque el operativo se llevó a cabo sin disparar un solo tiro y sin registrar fallecidos ni lesionados. Las fuerzas armadas mexicanas desplegaron un operativo de gran envergadura, que incluyó 4 helicópteros de apoyo, 2 helicópteros de transporte de tropas y 4 aeronaves de ala fija, sumando un total de 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo.

La operación para la captura de 'El Jardinero' comenzó con labores de inteligencia en octubre de 2024, las cuales permitieron ubicar su zona de movimiento en el poblado de Trapiche, Nayarit, hasta enero de 2025. Durante este periodo, se confirmaron patrones de movilidad, zonas de influencia y vínculos operativos, lo que permitió a la Marina sentar las bases para una investigación más profunda.

Se analizaron rutas, puntos estratégicos de entrada y salida, así como diversas condiciones geográficas y tácticas del terreno, con el fin de anticipar posibles escenarios de evasión y reacción. Como resultado, se mapearon 45 ubicaciones y se identificaron los patrones de movimiento de Flores Silva, así como sus métodos de desplazamiento, contactos clave y esquemas de seguridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que Flores Silva no era el único miembro del CJNG que pretendía obtener el liderazgo, ya que existen otros sujetos cercanos a 'El Mencho' señalados como posibles sucesores. A diferencia de otras estructuras criminales, el CJNG no cuenta con una estructura piramidal, sino que los mandos están distribuidos con autonomía territorial.

Entre los posibles sucesores se encuentran Juan Carlos Valencia, alias 'El 03' o 'El Pelón', hijastro de 'El Mencho' e hijo de Rosalinda González Valencia, quien cuenta con un alto nivel en la organización y vínculos familiares. También destacan Ricardo Ruiz Velasco, conocido como 'El Doble R', con dominio en Guadalajara; Heraclio Guerrero Martínez, alias 'El Tío Lako', con influencia en economías ilícitas como el robo de combustible; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias 'El Sapo', encargado del reclutamiento forzado; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de 'El Mencho' y operador en Manzanillo, Colima, lugar clave para el CJNG al ser el puerto de entrada de precursores químicos del fentanilo y otras drogas





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