Operativos de seguridad previos a la inauguración del Mundial 2026 afectan la circulación en Tlalpan y Viaducto Tlalpan

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 aún no ha comenzado, pero las restricciones ya afectan la circulación en la zona sur de la capital. Las autoridades implementaron un polígono de seguridad alrededor del Estadio Ciudad de México para facilitar el acceso. Algunas vialidades ya registran restricciones y otras solo funcionarán para peatones. Algunas zonas permanecerán parcialmente cerradas y solo podrán ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.

Tlalpan y Viaducto Tlalpan ya registran cierres viales este jueves por los operativos de seguridad previos a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Aunque la ceremonia aún no comienza, las restricciones ya afectan la circulación en la zona sur de la capital y podrían complicar los traslados durante gran parte del día. Como parte del operativo 'Última Milla', las autoridades implementaron un polígono de seguridad alrededor del estadio para facilitar el acceso. Las vialidades que ya registran restricciones son Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, uno de los principales accesos a la zona.

Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son: San Gabriel – Santa Úrsula, San Benjamín – Santa Úrsula, San Cástulo – Santa Úrsula, San Celso – Santa Úrsula, San León – Santa Úrsula, Santo Tomás – San Alejandro, Santo Tomás – San Jorge. Algunas zonas permanecerán parcialmente cerradas y solo podrán ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.

Entre ellas se encuentran San Guillermo – San Alejandro, San Guillermo – San Jorge, San Guillermo – Santa Úrsula, Acoxpa y Las Torres, Gran Sur e Imán, Periférico y Circuito Azteca, Periférico y Coscomate, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Tlalpan, Tlalpan y Viaducto Tlalpan. Los residentes deberán contar con una acreditación vehicular y código QR para ingresar durante los operativos. El acceso dentro de la zona restringida estará limitado a personas previamente autorizadas.

Podrán ingresar peatones con boleto válido para el partido, residentes acreditados, vehículos autorizados y unidades de emergencia. La zona de seguridad estará delimitada por avenida Santa Úrsula al norte, Circuito Azteca y Periférico al sur, avenida del Imán y Gran Sur al poniente, así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres al oriente. Diversos contingentes tienen previsto movilizar rumbo a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Las concentraciones están previstas entre las 7:00 y las 9:00 horas, mientras que los recorridos comenzarían entre las 10:00 y las 12:00 horas. La llegada de los contingentes se espera alrededor de las 13:00 horas. Madres buscadoras, Trabajadores del Poder Judicial, Integrantes de la CNTE, Pensionados de Pemex y CFE, Transportistas y Campesinos también tienen previsto movilizarse.

Las calles del Centro Histórico que siguen afectadas por el plantón que mantienen integrantes de la CNTE son Madero, 5 de Mayo, Tacuba, Allende, Simón Bolívar, Filomeno Mata y 20 de Noviembre. La recomendación para quienes deban desplazarse por el primer cuadro de la ciudad es considerar rutas alternas y tiempos adicionales de traslado





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