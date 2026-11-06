OPLE Veracruz abre registro de candidaturas independientes para diputaciones locales

El OPLE de Veracruz lanza la convocatoria para aspirantes independientes a diputados locales. El periodo de manifestación de intención comienza el 7 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2024.

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) ha emitido oficialmente la convocatoria para el registro de candidaturas independientes al cargo de diputados locales por el principio de mayoría relativa. Este anuncio oficial abre el procedimiento administrativo para que personas ciudadanas con iniciativa propia puedan contender por representación legislativa en la entidad sin el amparo de un partido político.

Plazos para manifestar intención de participar

Las personas interesadas en aspirar a una de estas posiciones deberán presentar el escrito de manifestación de intención, el cual deberá ser entregado a partir del 7 de noviembre y hasta el 5 de diciembre. Este documento formal sirve para refrendar su interés genuino de participar como aspirantes a una candidatura independiente dentro del proceso electoral en curso.

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El portal digital https://simirc.oplever.org.mx estará disponible desde mañana para realizar el envío electrónico de esta documentación. Asimismo, el OPLE ha habilitado estrados electrónicos en la página web https://www.oplever.org.mx para notificaciones y requerimientos. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos apoyará a los aspirantes que necesiten ayuda para cargar su documentación, quienes deberán acudir a sus oficinas en la calle Francisco Javier Clavijero número 188, zona centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver., con previa cita.

Requisitos de firmas y apoyo ciudadano

Una vez presentada la intención, los aspirantes contarán con un periodo específico para recabar firmas de respaldo. Tendrán 30 días, del 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2027, para obtener los apoyos necesarios dentro de los límites territoriales del distrito electoral local que corresponda a su candidatura.

El número de firmas requeridas equivaldrá al 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores del distrito correspondiente. Este cómputo tomará como corte la información vigente al 31 de agosto de 2026. Es fundamental destacar que el apoyo debe ser recabado mediante la aplicación informática denominada "Apoyo Ciudadano-INE", disponible en App Store o Play Store.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notificará con antelación las capacitaciones para el uso de esta aplicación móvil. Estas sesiones serán de modalidad presencial y estarán dirigidas a las personas interesadas para garantizar la correcta captación de firmas. Queda establecido que serán nulos los apoyos de personas que no se encuentren en el listado nominal, hayan sido dadas de baja o tengan su domicilio fuera del distrito electoral local para el que contienden.

Proceso de validación y fechas clave

El Consejo General del OPLE, basándose en los dictámenes de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE), procederá a la revisión de expedientes. Durante el periodo del primero al 17 de marzo de 2027, emitirá el Acuerdo para aprobar la declaratoria de aquellos aspirantes que tendrán derecho a registrarse formalmente.

Posteriormente, el plazo para recibir las solicitudes de registro de candidaturas por parte de las personas con derecho será del 20 al 29 de marzo de 2027, supletoriamente ante el Consejo General. Este es el paso final administrativo antes de que los candidatos independientes sean incluidos en la boleta electoral oficial para la carrera hacia las diputaciones.

Reglas de composición de fórmulas electorales

Las candidaturas independientes deberán ser propuestas mediante fórmulas estrictas. Estas fórmulas deben estar compuestas por una persona propietaria y una suplente del mismo género. Esta regla busca garantizar la equidad y paridad en las estructuras de poder legislativo.

No obstante, existe una excepción normativa específica: si la persona propietaria que encabeza la fórmula es hombre, se permitirá que la suplencia corresponda a una mujer. Sin embargo, esta inversa no es permitida; es decir, si la propietaria es mujer, la suplencia también debe serlo. Este detalle técnico es crucial para cumplir con las normativas electorales vigentes en la entidad.