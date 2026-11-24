El OPLE Veracruz acreditó a ocho personas para observar la consulta indígena. Conoce las fechas clave de noviembre y diciembre y los requisitos para presentar informes.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz formalizó la acreditación de ocho individuos designados como observadores oficiales del proceso de consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada dirigida a los pueblos y comunidades indígenas. Esta resolución administrativa establece el marco legal dentro del cual estos representantes ejercerán su función de supervisión y vigilancia durante las fases clave del procedimiento democrático iniciado por el estado.

La participación de estos ciudadanos se encuentra estrictamente delimitada a tres momentos específicos del calendario electoral. Los observadores acreditados únicamente podrán intervenir en la etapa informativa, la fase consultiva y el periodo de presentación de resultados, excluyéndose de cualquier otra actividad que no esté expresamente contemplada en el cronograma oficial aprobado por la autoridad electoral local.

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Calendario Oficial de Fases Electorales

El cronograma vigente establece fechas inamovibles para cada una de las etapas que componen este proceso de consulta. La etapa informativa concluyó definitivamente el 14 de noviembre, sirviendo como punto de partida para el conocimiento y difusión de los temas someterse a votación. Posteriormente, la etapa consultiva está programada para llevarse a cabo el próximo 28 de noviembre, momento crítico para la recopilación de pareceres y opiniones de las comunidades.

Finalmente, la etapa de presentación de resultados se desarrollará en esta ciudad el 14 de diciembre. Este cierre de ciclo implica la publicación oficial de las cifras y conclusiones derivadas de la consulta, momento en el cual los observadores podrán emitir sus criterios finales sobre la transparencia y correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la normativa vigente en Veracruz.

Listado de Acreditados y Obligaciones

El OPLE Veracruz identificó formalmente a los ocho ciudadanos que ostentan la credencial de observadores electorales. El grupo está compuesto por Domingo Balam Martínez Álvarez, Mónica Arissaday Márquez Ruiz, Mary Carmen Acatzihua Pérez, Analilia Sánchez García, Carlos Esteban Romero Gutiérrez, Naku Luna Sosa, Felipe de Jesús Sánchez García y María Mirna Cruz Suárez. Cada uno de estos nombres representa una garantía de independencia frente a los intereses políticos partidarios.

Una vez finalizada la etapa de resultados, estos observadores tienen la obligación institucional de formalizar sus hallazgos. De conformidad con el reglamento, deben presentar el informe correspondiente dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre de la consulta. Esta documentación puede entregarse de manera presencial en la oficina de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) o enviarse al correo electrónico oficial de la institución, asegurando un registro físico y digital válido.

Marco Jurídico y Derechos Ciudadanos

La autoridad electoral de Veracruz reafirma que la observación electoral constituye un derecho político-electoral exclusivo de la ciudadanía mexicana. Este reconocimiento legal subraya la importancia de que el Estado realice las acciones necesarias no solo para permitir, sino para fortalecer activamente el ejercicio de este derecho fundamental. La transparencia es un pilar insustituible en la relación entre las instituciones y los pueblos originarios.

Al facilitar la participación de estos observadores, el OPLE busca garantizar la legitimidad del proceso ante las comunidades indígenas de la región. La estructura de la consulta respeta los protocolos culturales y lingüísticos, asegurando que la voluntad colectiva se exprese en un entorno de absoluta confianza y respeto a las tradiciones de los pueblos y comunidades involucradas en este ejercicio de democracia directa.