Regidores cuestionan la inversión de 2 millones 298 mil pesos para la pista de hielo en el Festival Navideño, argumentando que los recursos deben destinarse a servicios básicos.

Regidores de oposición han cuestionado firmemente la decisión de la administración municipal para invertir 2 millones 298 mil pesos en la instalación de una pista de hielo. Este proyecto forma parte de la programación oficial del Festival Navideño en la ciudad de Guanajuato. La inversión ha generado debate público por el monto total asignado a la atracción temporal.

Contrato Y Adjudicación Directa De Ice Solutions

La empresa Ice Solutions obtuvo el contrato mediante un proceso de adjudicación directa. Esta empresa ganó frente a dos propuestas alternativas con un presupuesto total de 2 millones 298 mil pesos. El acuerdo de prestación de servicios tiene una duración de 30 días. Además, incluye cinco días de cortesía al final del periodo acordado.

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El horario de operación está establecido en 12 horas diarias. Este tiempo de servicio comenzará a partir del momento oficial de la apertura de la pista. La estructura contractual fija estos términos para la ejecución del proyecto navideño.

Posiciones De La Oposición Y Recursos Públicos

Fernanda Arellano, regidora del partido Morena, ha expresado dudas sobre el proceso de adquisición. La regidora señaló que la polémica principal radica en la forma en que el DIF Municipal anunció la iniciativa. Este anuncio se realizó antes de que se formalizara la adjudicación del contrato. Arellano afirmó que esto confunde cargos y pierde credibilidad en la actividad.

La regidora declaró su apoyo a la pista de hielo por el beneficio para menores y familias. Sin embargo, criticó la forma en que se están llevando a cabo los trámites. Argumentó que Guanajuato tiene otras necesidades prioritarias que requieren atención inmediata. Señaló la urgente necesidad de mejorar las calles y el servicio de basura.

Julio César García Sánchez también criticó la asignación de recursos públicos. El regidor afirmó que las colonias y barrios requieren servicios básicos con puntualidad. Consideró que el dinero debe dirigirse a alumbrado público y seguridad ciudadana. También pidió certeza hídrica para la población local.

El regidor advirtió contra el posible uso político-partidista de los recursos. Expresó temor de que se utilice la práctica del kilo de ayuda. Esta práctica consiste en entregar despensas con fines de campaña. Reprobó explícitamente los gastos excesivos en la instalación.

Impacto En La Ciudadanía Y Futuro Del Proyecto

El debate resalta la tensión entre la oferta cultural y las necesidades básicas. La oposición insiste en que los recursos deben destinarse a bacheo y recolección. El presupuesto asignado representa una cantidad significativa para el erario municipal. La crítica sugiere que los ciudadanos priorizan servicios esenciales sobre entretenimiento.

La regidora de Movimiento Ciudadano mostró su desacuerdo con la atracción. Consideró que los turistas no valoran suficientemente este tipo de iniciativas. La regidora mencionó que el PT y el MC votaron en contra del gasto. Señaló la posibilidad de un acto anticipado de campaña política.

Los regidores esperan que se aclare el proceso de contratación. La presidenta del DIF debe responder sobre el anuncio prematuro. La transparencia en el uso de 2 millones 298 mil pesos es central para la opinión pública. El proyecto enfrenta escrutinio continuo de los vecinos de la capital guanajuatense.