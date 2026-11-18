El PAN y PRI exigen a la Cámara de Diputados la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE. La oposición rechaza la prórroga de Blanca Cruz para el proceso electoral de 2027.

La oposición en el Senado exigió a Morena en la Cámara de Diputados emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral ( INE) antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Este movimiento responde a la posibilidad de que se alargue el mandato de Blanca Cruz como titular provisional durante todo el proceso electoral de 2027, una medida que los partidos de la oposición consideran inaceptable.

Rechazo a la prórroga de Blanca Cruz

Los coordinadores parlamentarios del Partido de la Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron firmemente la idea de que Blanca Cruz permanezca al frente del organismo durante las elecciones del próximo año. Esta postura se dio a conocer tras que el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, abriera la posibilidad de mantenerla en el cargo hasta la conclusión del proceso electoral de 2027, siempre y cuando no se vulneren la Constitución ni las disposiciones legales vigentes.

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El diputado Ricardo Anaya, coordinador del PAN, calificó esta maniobra como un truco, una trampa y un embuste por parte de Morena. Anaya afirmó que su partido no acepta que se deje a la presidenta interina durante el proceso electoral de 2027, responsabilizando a Morena de los presuntos actos de corrupción atribuidos a Guadalupe Taddei. La diputada panista señaló que Taddei es identificada como integrante de ese partido gobernante y exigió que la nueva titular del INE sea una mujer honesta, honorable y comprometida con la democracia.

Acusaciones de manipulación electoral

Ricardo Anaya advirtió que Morena está utilizando como pretexto la falta de acuerdos para mantener al organismo sin una presidencia definitiva y favorecer sus propios intereses políticos. El líder panista demandó que la designación de la nueva titular alcance la unanimidad de la Cámara de Diputados. Considera indispensable emitir la convocatoria cuanto antes y designar a una persona que no responda a ningún partido político para garantizar condiciones de confianza.

Por su parte, Manuel Añorve, coordinador del PRI, calificó la falta de convocatoria como una táctica dilatoria diseñada para que Morena conserve el control de las boletas, las urnas y el proceso electoral completo. Añorve sostuvo que los señalamientos difundidos sobre presuntas irregularidades en el INE han debilitado su credibilidad y acusó al gobierno de mantener un manto de impunidad frente a los casos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios actuales.

Justificación política de Morena

Ignacio Mier justificó el escenario actual como políticamente complicado y advirtió que una convocatoria rechazada por los partidos podría deslegitimar el procedimiento. Mier expresó su preferencia por que Blanca Cruz esté al frente y termine el proceso electoral, aunque aclaró que la decisión final corresponde a la Cámara de Diputados. Consideró que preservar una autoridad electoral con legitimidad es fundamental para la estabilidad institucional.

Mier argumentó que el Consejo General del INE conserva su funcionalidad con diez integrantes y llamó a las fuerzas políticas a privilegiar la inteligencia política por encima de las diferencias partidistas. El senador recordó que en 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, congresos locales y más de mil 200 ayuntamientos. Sostuvo que las investigaciones sobre irregulares deben continuar, pero sin desviar la atención de la necesidad de garantizar elecciones democráticas.