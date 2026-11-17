La Organización Panamericana de la Salud retiró el reconocimiento a México, Bolivia y EE.UU. por baja vacunación. El subsecretario valora la caída de casos activos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) retiró este martes el estatus de países libres de sarampión a México, Bolivia y Estados Unidos. Esta decisión administrativa responde directamente a los bajos índices de vacunación registrados en estas naciones, los cuales han facilitado la transmisión sostenida del virus dentro de sus fronteras.

Confirmación de la transmisión endémica

El doctor Jarbas Barbosa, director general de la OPS, confirmó mediante un video publicado en su cuenta de la red social X que la enfermedad ha vuelto a circular de manera continua en los tres países mencionados. Esta situación se conoce técnicamente como transmisión endémica, lo cual invalida automáticamente la certificación anterior de eliminación del virus.

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México perdió este reconocimiento histórico tras haber sido parte fundamental en la certificación de las Américas como región libre de transmisión endémica del sarampión en 2016. Sin embargo, la reaparición de nuevos brotes y la circulación activa de la enfermedad en el territorio nacional acabaron finalmente con dicho estatus internacional.

La OPS exige rigurosamente una cobertura de vacunación de al menos el 95% con las dos dosis de la vacuna disponible para lograr la eliminación definitiva del sarampión. Sin alcanzar este porcentaje crítico, es imposible interrumpir la cadena de contagio y mantener las regiones libres de la enfermedad.

Protocolos para la recuperación del estatus

El doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunización de la OPS, estableció claramente que todo país que pierda su estado de eliminación del sarampión debe presentar un plan detallado. Este documento debe especificar las medidas necesarias para recuperar la certificación y garantizar la seguridad sanitaria.

Para obtener nuevamente el estatus de eliminación del sarampión, es necesario demostrar que se logró interrumpir la transmisión endémica del virus durante al menos 12 meses consecutivos. Además, los gobiernos deben mantener acciones constantes de vigilancia epidemiológica y esquemas de vacunación sólidos.

Reacción oficial y reducción de casos activos

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, declaró en la conferencia Mañanera de este martes que los casos de sarampión están disminuyendo significativamente. Señaló que en febrero se registraron más de mil 314 casos en una sola semana, lo cual representa una carga sanitaria considerable.

Actualmente, el panorama sanitario ha mejorado notablemente con solo 14 casos activos reportados. Esta cifra representa una reducción drástica en comparación con los picos registrados anteriormente, aunque las autoridades mantienen la vigilancia necesaria para evitar rebrotes futuros.

A pesar de los esfuerzos actuales, la OPS advirtió que todavía es necesario reforzar las medidas de vigilancia y prevención en México para frenar la circulación del virus. La recuperación del estatus dependerá de la capacidad de los gobiernos para mantener la cobertura de vacunación por encima del umbral del 95% de forma sostenida.

La decisión de la OPS impacta directamente en la política sanitaria de las tres naciones, obligándolas a reestructurar sus estrategias de inmunización. La transparencia en los datos de vacunación será crucial para evaluar el progreso hacia la reintegración al grupo de países libres de la enfermedad.