Oracle recauda 20,000 millones de dólares mediante emisión de bonos y acciones

Oracle completó la emisión de 20,000 millones de dólares en un solo día para financiar su expansión en IA, mientras sus acciones sufrían volatilidad tras la noticia.

La gigante de software Oracle completó con éxito la recaudación de 20,000 millones de dólares en un único día de operaciones financieras, una cifra que marca un hito significativo en los mercados de capital globales. Esta movilización masiva de capital ocurrió apenas cinco días después de que la compañía hiciera públicos sus esfuerzos por moderar la captación de fondos, demostrando una demanda robusta de los inversores institucionales y particulares ante sus nuevos proyectos estratégicos.

Detalles de la Estructura Financiera

La operación bancaria consistió en dos movimientos simultáneos: Oracle comenzó el lunes una emisión de bonos por valor de 10,000 millones de dólares y, al mismo tiempo, presentó una solicitud formal para vender acciones con un valor equivalente de 10,000 millones de dólares. Juntos, estos instrumentos representan el 100% de la nueva deuda y las acciones que la compañía anunció la semana pasada durante su jornada dedicada a inversionistas, con el objetivo de recaudar capital hasta el ejercicio fiscal de 2030.

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La emisión de deuda se estructura en seis tramos distintos, diseñados para diversificar los vencimientos y gestionar el riesgo de tasa de interés. Estos tramos tienen fechas de vencimiento que se extienden entre el año 2029 y 2046, lo que proporciona a la empresa una ventana financiera de largo plazo muy amplia. La estructura incluye un tramo con tasa variable y cinco tramos adicionales que ofrecen tasas fijas, permitiendo a los inversionistas elegir según su perfil de riesgo y expectativas macroeconómicas.

Reacciones del Mercado y Caída Accionaria

A pesar del éxito en la recaudación de capital, el mercado reaccionó con cautela, provocando una caída significativa en el precio de las acciones de Oracle. El lunes, las acciones de la compañía cayeron casi un 9%, marcando su peor jornada desde junio y alcanzando su cierre más bajo desde el 29 de julio. Este descenso abrupto borró por completo lo que quedaba del repunte del 11% registrado la semana anterior, generando preocupación entre los titulares de participaciones.

La volatilidad se intensificó al acumular una caída de casi el 18% en tres sesiones consecutivas, constituyendo su peor racha de tres días desde el año 2002, según los cálculos realizados por Yahoo Finance. Sin embargo, el sentimiento cambió ligeramente el miércoles, cuando las acciones subieron cerca de un 11%. Este alivio llegó después de que la directora financiera de Oracle, Hilary Maxson, comunicara expectativas optimistas sobre la salud financiera de la empresa a largo plazo.

Posiciones de la Dirección y Proyecciones

Hilary Maxson, quien figura como una figura clave en la estrategia financiera de Oracle, declaró que la empresa espera que el flujo de caja libre se vuelva positivo en la segunda mitad del año fiscal 2028. Esta proyección busca tranquilizar a los mercados sobre la sostenibilidad del modelo de negocio actual y la capacidad de la compañía para generar liquidez interna sin depender exclusivamente de financiamiento externo.

La gestión de la deuda es un factor crítico en este momento, ya que Oracle tenía 125,340 millones de dólares en pagarés y otros préstamos al 31 de agosto. Esta cifra es considerable en comparación con los ingresos de 67,360 millones de dólares reportados para el año fiscal 2026. A pesar de este desequilibrio aparente, la compañía mantiene metas ambiciosas para el futuro, esperando que los ingresos superen los 225,000 millones de dólares y que las ganancias ajustadas superen los 21 dólares por acción en el año fiscal 2030.

Inversión en Inteligencia Artificial y Contexto Competitivo

La razón central detrás de esta masiva operación de capital es la necesidad de financiar el gasto en Inteligencia Artificial (IA). Los inversionistas se han centrado intensamente en estas inversiones, señalando que Oracle carece de la escala de ingresos que poseen sus rivales principales en la nube, como Microsoft y Amazon. Además, la compañía tiene una exposición significativa a OpenAI, el desarrollador deficitario del modelo de lenguaje ChatGPT, lo que añade capas de complejidad a su estrategia de inversión.

El año ha resultado particularmente difícil para los accionistas de Oracle, ya que la compañía ha perdido más de la mitad de su valor en los últimos 12 meses. Este desempeño contrasta drásticamente con el de sus competidores tecnológicos; Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta se encuentran actualmente dentro de un margen de aproximadamente el 5% de su valor inicial, demostrando una resiliencia relativa en un entorno de mercado desafiante.

Algunos detalles técnicos de la transacción aún están pendientes de resolución. Las tasas de interés finales, los precios de colocación de las acciones y el número exacto de acciones a emitir no se han fijado definitivamente. Por el momento, solo los datos de mercado secundario muestran reacciones, ya que según datos de Tradeweb, los bonos existentes de Oracle con un interés del 6.85% y vencimiento en 2066 cayeron más de 1.2 centavos por dólar, reflejando la tensión inmediata en la valoración de la deuda corporativa.