Orbelín Pineda brilla en Europa y revive la magia del Clásico en Copa de Leyendas; Al Fateh sorprende al Al-Nassr

Orbelín Pineda demuestra su gran momento en Europa con gol y asistencia en victoria del AEK Atenas. Javier Saviola deslumbra con doblete en la Copa de Leyendas 2026, mientras el Al Fateh vence al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Orbelín Pineda atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa. Este 19 de abril, el “Maguito” fue figura en la contundente victoria del AEK Atenas, firmando una actuación completa con gol y asistencia que confirma su gran nivel en la presente temporada. La jugada clave nació de su propia intensidad: Pineda recuperó el balón tras presionar la salida del rival, condujo con velocidad hacia el frente y, al llegar al área, sacó un disparo inteligente de pierna derecha que terminó en el fondo de las redes, sellando una actuación redonda para el equipo griego.

Sin embargo, el gol de Orbelín representó el broche de oro de una noche en la que disputó los 90 minutos y fue determinante en ambos costados del campo. El encuentro también tuvo un atractivo especial al tratarse de un duelo entre mexicanos, donde Pineda se impuso en el terreno de juego a su compatriota. Con este rendimiento, el mediocampista mexicano llegó a 8 contribuciones directas de gol (entre anotaciones y asistencias) en la temporada, consolidándose como una de las piezas más importantes del AEK Atenas. Su ritmo, confianza y liderazgo lo perfilan como un elemento clave para las aspiraciones de la Selección Mexicana, que necesitará futbolistas en plenitud para competir en casa en futuras competiciones. Si mantiene este nivel, el “Maguito” podría convertirse en uno de los motores del Tri en la justa mundialista, ofreciendo experiencia y calidad probada.

La Copa de Leyendas 2026 vivió un Clásico lleno de nostalgia, calidad y emociones, donde el Barcelona se impuso 2-1 al Real Madrid. Javier Saviola se robó el show con un doblete, mostrando que la calidad no se pierde con el tiempo. El argentino firmó una actuación memorable para poner el 0-2 a favor del Barcelona, sellando la victoria inicial con un auténtico golazo de tiro libre que colocó el balón al ángulo para poner el 0-1. El Real Madrid reaccionó con carácter gracias a un gol de Fernando Hierro, quien acercó a los blancos en el marcador y mantuvo viva la intensidad hasta el final del encuentro, pero no fue suficiente para revertir el resultado.

En otra jornada de la Liga Saudí, el Al Fateh derrotó por marcador de 3-2 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. En los últimos minutos del partido, Matheus Machado logró marcar el tercero para el Al Fateh, aprovechando un rebote y sin perdonar para asegurar la victoria. Previamente, Mourad Batna había logrado un golazo de tiro libre que empató el marcador. Para el Al-Nassr, Sadio Mané había conseguido marcar el segundo gol, cerrando de gran forma un contragolpe peligroso. Matías Vargas había logrado empatar previamente el partido con una chilena espectacular tras una jugada que nació desde la defensa. Cristiano Ronaldo había abierto el marcador con un gran remate de cabeza en una jugada a balón parado originada de un tiro de esquina, poniendo al frente al Al-Nassr. Este encuentro pudo haber sido el último de la temporada para el astro portugués en la liga.





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