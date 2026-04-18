ORFIS urge al Congreso a agilizar envío de Cuentas Públicas 2025

La Auditora General del ORFIS solicita al Congreso del Estado un flujo constante de las Cuentas Públicas 2025, para evitar la acumulación y asegurar una revisión oportuna de los informes financieros del primer año del gobierno de Nahle y el último de las alcaldías salientes. Se han recibido aproximadamente el 40% de las mismas hasta la fecha.

Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior ( ORFIS ) del estado de Veracruz, ha hecho un llamado enfático al Congreso del Estado para que le remita de manera continua las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 a medida que las vaya recibiendo, en lugar de esperar a que se acerque la fecha límite para su entrega. Esta solicitud busca optimizar el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos, garantizando que el ORFIS cuente con el tiempo suficiente para llevar a cabo su labor de manera exhaustiva y rigurosa.

La urgencia de esta petición radica en que el plazo establecido para que más de 300 entes fiscalizables, tanto a nivel estatal como municipal, presenten sus informes financieros del año pasado ante el Congreso, vence el próximo 30 de abril. Posteriormente, el 15 de mayo, la Legislatura veracruzana tiene la obligación de remitir dichas cuentas al ORFIS. Sin embargo, la auditora general ha señalado que el órgano fiscalizador ya se encuentra adelantado en sus trabajos de revisión, lo que hace indispensable un flujo constante de documentación para mantener este ritmo y evitar una saturación de trabajo al final del periodo.

González Cobos expresó su preocupación al indicar que, si bien se han estado recibiendo las Cuentas Públicas, la cantidad actual representa solo cerca del 40 por ciento del total esperado. Esta cifra subraya la necesidad de una mayor celeridad por parte de los ayuntamientos y dependencias estatales en el cumplimiento de esta obligación legal. La auditora exhortó a todos los servidores públicos responsables de la elaboración y entrega de estos informes a no posponer esta tarea fundamental hasta el último momento, con el fin de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas que exige la ciudadanía veracruzana.

La Cuenta Pública 2025 reviste una importancia particular, ya que representa el primer año de gestión del gobierno encabezado por Norma Rocío Nahle García, y al mismo tiempo, el cierre del ciclo administrativo para las 212 administraciones municipales que concluyeron su mandato el pasado 31 de diciembre. Por lo tanto, la revisión de estos informes financieros es crucial para evaluar la gestión de ambas esferas de gobierno y detectar posibles irregularidades o áreas de oportunidad en el manejo de los fondos públicos.

La transparencia en el uso de los recursos es un pilar fundamental para la confianza ciudadana en sus instituciones, y el ORFIS juega un rol esencial en este sentido. La auditora recalcó que la recepción temprana y continua de las Cuentas Públicas permitirá al ORFIS desplegar sus equipos de manera eficiente, planificar las auditorías necesarias y emitir los dictámenes correspondientes en tiempo y forma. La acumulación de expedientes cerca de la fecha límite podría comprometer la calidad de las revisiones y, en última instancia, la efectividad del sistema de fiscalización del estado.

La colaboración entre el Congreso del Estado y el ORFIS es vital para el buen funcionamiento de la administración pública y para asegurar que los recursos de los veracruzanos se administren con probidad y apego a la ley. Se espera que, ante este llamado, los entes fiscalizables agilicen sus procesos internos para cumplir con sus obligaciones en los plazos establecidos y que el Congreso del Estado actúe como un canal eficiente para la remisión de la documentación al ORFIS, garantizando así un escrutinio adecuado de las finanzas públicas del estado de Veracruz.

La auditora reiteró la importancia de la proactividad y la responsabilidad de los servidores públicos en este proceso, subrayando que la omisión o el retraso en la presentación de las Cuentas Públicas puede acarrear consecuencias legales y administrativas. La información financiera detallada que contienen estos informes es la base para la toma de decisiones informadas por parte de los legisladores y para la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del gasto público. La rendición de cuentas efectiva es un componente indispensable de una democracia sólida y robusta, y el ORFIS se erige como un guardián de esta transparencia, siempre y cuando cuente con las herramientas y los tiempos necesarios para llevar a cabo su misión de manera cabal.

La auditora general, con su experiencia y conocimiento, está sentando las bases para un proceso de fiscalización más ágil y efectivo, lo cual redundará en beneficio de todos los habitantes de Veracruz. La necesidad de recibir las cuentas públicas de manera fragmentada y continua, en lugar de esperar a un gran volumen al final del periodo, es una estrategia logística inteligente que permite una distribución equitativa de la carga de trabajo entre los auditores y la especialización en la revisión de los distintos tipos de entes fiscalizables. Este enfoque proactivo por parte del ORFIS busca anticiparse a los problemas y asegurar que cada informe reciba la atención debida.

La ciudadanía merece tener la certeza de que los recursos públicos son administrados con la máxima diligencia y transparencia posible, y la labor del ORFIS es fundamental para proporcionar esa garantía. Por ello, es imperativo que todos los actores involucrados en el proceso de entrega y recepción de las Cuentas Públicas 2025 cumplan con sus responsabilidades de manera diligente y colaborativa.





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