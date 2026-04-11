Organizaciones Ambientales se Oponen a la Evaluación del Fracking por Autoridades Federales en México

Activistas y expertos ambientales en México rechazan la creación de un comité científico para evaluar el fracking, argumentando riesgos para la salud, el medio ambiente y la soberanía energética.

Diversas organizaciones ambientales expresaron su firme oposición a la iniciativa de las autoridades federales de crear un comité científico encargado de evaluar la viabilidad de la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking.

En un comunicado conjunto, expertos y activistas de múltiples asociaciones manifestaron su preocupación y rechazo a esta propuesta, argumentando que no existe una versión sostenible del fracking, incluso mediante el empleo de agua residual tratada o agua de mar, como alternativa para evitar el consumo de agua dulce. \El comunicado, emitido por la Alianza Mexicana contra el Fracking y decenas de colectivos, enfatizó los riesgos y daños asociados al fracking, tanto para la salud pública como para el clima, señalando que estos impactos son reales y están en constante aumento. Se hizo referencia a más de 2 mil 300 estudios científicos que documentan los efectos negativos acumulados durante 15 años de aplicación de esta técnica en Estados Unidos. Además, el documento advirtió sobre el considerable reto financiero que representaría la implementación de plantas de tratamiento para el uso de agua residual, estimando una inversión inicial de entre 5 y 10 millones de dólares por instalación para Petróleos Mexicanos (Pemex). Se destacó que el tratamiento por evaporación de un solo barril de agua producida puede oscilar entre 3 y 6 dólares, debido al elevado consumo energético. Asimismo, se subrayó que, incluso extrayendo todo el gas del subsuelo, la proyección para 2035, de 4 mil 988 millones de pies cúbicos diarios, seguiría siendo insuficiente para satisfacer la demanda actual de energía. Se argumentó que la apuesta por la extracción de gas fósil mediante fracking consolida el modelo fósil y corporativo, profundizando las desigualdades territoriales y debilitando la autonomía energética comunitaria. La Alianza Mexicana contra el Fracking y otros colectivos advirtieron que la soberanía energética no puede lograrse a costa de sacrificar territorios y el futuro de las generaciones venideras.\Las organizaciones ambientales argumentaron que esta política agrava la dependencia de los combustibles fósiles, contraviniendo la Agenda 2030 y las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU. Adicionalmente, hicieron hincapié en que el Estado Mexicano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, establecidas en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales suscritos, incluyendo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La postura de las organizaciones es clara: la implementación del fracking representa una amenaza para la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y el gobierno debe priorizar el bienestar de la población y el cumplimiento de sus compromisos internacionales antes que la explotación de recursos que impliquen riesgos significativos. La defensa del agua, la protección de la salud pública y la transición hacia fuentes de energía renovables son elementos fundamentales para construir un futuro más justo y sostenible para México. Se enfatiza la importancia de la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente





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