Organizaciones animalistas denuncian que no recibieron los recursos prometidos tras la carrera Corazón de León 2025

Organizaciones animalistas denunciaron que no recibieron los recursos prometidos tras la carrera Corazón de León 2025 en la ciudad, un evento deportivo que se promocionó como un medio maratón con causa, a beneficio de albergues y rescatistas de animales. Durante mayo de 2025, se anunció como un evento solidario donde parte de las inscripciones sería destinada a distintas asociaciones dedicadas al rescate y protección animal.

Organizaciones animalistas denunciaron que no recibieron los recursos prometidos tras la carrera Corazón de León 2025 en la ciudad, un evento deportivo que se promocionó como un medio maratón con causa , a beneficio de albergues y rescatistas de animales .

Durante mayo de 2025, se anunció como un evento solidario donde parte de las inscripciones sería destinada a distintas asociaciones dedicadas al rescate y protección animal. Incluso, en la publicidad oficial aparecían nombres y logotipos de varios albergues locales, buscando incentivar la participación ciudadana bajo la idea de apoyar a perros y gatos rescatados. Patitas Fuertes, Amor Mestizo, Albergue Independencia de León, Adopciones Responsables León Gto, Adóptame Calle Negrita y Milagros del Rincón.

No obstante, a casi un año de distancia, representantes de los refugios aseguraron que ninguno recibió recursos derivados de la carrera, pese a que durante meses se les prometió que los pagos serían entregados posteriormente. Los albergues afirmaron sentirse utilizados para darle 'corazón, sensibilidad y credibilidad' al evento, al acusar que la causa animalista habría sido utilizada principalmente como estrategia de marketing.

Según el testimonio compartido por las asociaciones, mientras cientos de personas participaron en la carrera pensando que ayudaban a animales rescatados, los refugios continuaban enfrentando gastos relacionados con alimento, tratamientos médicos, cirugías veterinarias y rescates urgentes. Las organizaciones también aseguraron que, con el paso del tiempo, dejaron de recibir respuestas claras por parte de los organizadores y que incluso algunas cuentas de albergues fueron bloqueadas en redes sociales luego de insistir sobre el apoyo prometido.

El caso volvió a generar conversación entre ciudadanos y activistas animalistas debido a que la carrera fue ampliamente promovida como un evento altruista y familiar dentro de los refugios señalaron que decidieron volver a hablar públicamente del tema debido a que este 25 de mayo se cumple un año exacto del evento sin que exista, aseguraron, una solución o respuesta definitiva. Alertan por falsos cobros y amonestaciones a nombre del Centro de Control y Bienestar Animal León





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