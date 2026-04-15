Organizaciones civiles exigen transparencia y pluralidad en comité sobre fracking

Diversas organizaciones civiles y expertos demandan que el comité técnico-científico anunciado por el gobierno para evaluar el fracking en México sea transparente, plural y sin sesgos, enfatizando la necesidad de considerar la prohibición de la técnica y no solo la optimización de su uso. Preocupa la falta de independencia y el riesgo de legitimar una decisión ya tomada.

Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la creación de un comité técnico-científico para evaluar el uso del fracking en México, organizaciones civiles, especialistas y académicos coinciden en la necesidad de que este órgano sea transparente, plural y sin sesgos desde su origen. La presidenta ha defendido la apertura al gas no convencional como una vía para fortalecer la soberanía energética , al señalar que está en estudio todavía… con una participación integral y que cualquier proyecto deberá contar con aceptación social y evaluación de expertos. Queremos que nos lo digan los expertos: qué tipo de químicos se deberían de usar, que en su mayoría deben permitir el reciclamiento del agua, y qué tipo de agua debe de usarse... queremos que nos digan los expertos, y los impactos que pudiera tener. Y en todo caso, en dónde sí se podría hacer y en dónde no, en dónde podría tener impactos ambientales mayores. Hay mucha gente que ya lo ha estudiado en México, no es que apenas va a empezar a estudiarlo. Entonces, a esos expertos queremos traerlos, y que también investiguen cómo se hace esta explotación en otros lugares del mundo, dijo la presidenta en su conferencia mañanera del pasado jueves 9 de abril.

El comité estará conformado por un grupo de científicos, expertos en agua, en geología, que analizarán qué tecnologías hay que puedan utilizarse paro que no se tengan en México, los daños ambientales de las primeras fracturas hidráulicas que se hicieron, en su momento, en Estados Unidos. Ante el anuncio, la sociedad civil advirtió que el diseño de este comité será clave para determinar si se trata de un ejercicio genuino o una decisión previamente definida. En un comunicado, organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking señalaron que un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada.

La Alianza, a la que pertenecen organizaciones como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh) y Chihuahua vs Fracking, reiteró además que el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse, pues insiste, no hay fracking sustentable, ni fracking responsable, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios. Advirtió así que si el objetivo de este comité se acota a identificar mejores tecnologías o formas más eficientes de extracción, se corre el riesgo de excluir la discusión de fondo: si México debe o no recurrir al fracking en el contexto de sus compromisos climáticos, regulatorios y de derechos humanos. Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella, se lee en el comunicado emitido.

Las organizaciones insistieron en que el fracking y su discusión no es solo un problema técnico, sino de fondo político y que la única forma de que este comité tenga credibilidad es que su mandato no esté sesgado de origen, con la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, con apertura a tener deliberaciones públicas, sin excluir a las comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial. En ese sentido, la solicitud lanzada desde la Alianza es que el comité tenga la facultad explícita de evaluar todos los escenarios posibles, incluida la prohibición de la técnica. También han planteado la necesidad de transparentar los criterios de selección de sus integrantes, así como posibles conflictos de interés y las fuentes de información que sustentarán sus conclusiones.

Las organizaciones coincidieron en que, de confirmarse en los próximos días, el comité deberá operar bajo principios básicos de apertura. Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, apuntó el comunicado. Hace unos días, en entrevista, Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, expresó preocupación por la forma en que se integrará el comité. Nos preocupa la independencia de este grupo de científicos… que venga directamente de presidencia nos hace pensar en que no habrá tanta independencia en los dictámenes, apuntó. En tanto que Beatriz Olivera, directora de Engenera, subrayó que el debate no puede centrarse únicamente en la viabilidad técnica. Me parece muy bien que se forme ese comité… pero creo que este comité debería… evaluar qué tanto hay otras alternativas para evitar hacer fracking, dijo. Olivera apuntó que el comité podría ser útil solo si amplía su enfoq





ExpPolitica / 🏆 15. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fracking Comité Técnico-Científico Transparencia Medio Ambiente Soberanía Energética

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crisis climática impulsa desplazamiento forzado centroamericano hacia México, según organizacionesOrganizaciones sociales alertan sobre el aumento del desplazamiento forzado desde Centroamérica a México debido a la crisis climática, con un impacto significativo en mujeres y comunidades marginadas. Un informe de la Universidad de California, Berkeley y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) documenta la interacción entre los impactos climáticos y la violencia, exclusión y discriminación, destacando la falta de voluntad y capacidad institucional en México para atender esta migración, pese a existir un marco legal.

Read more »

Frankie Muniz, actor de Malcolm, sufre un impresionante accidente en NASCAR que preocupa a sus fansFrankie Muniz, actor y piloto de carreras de NASCAR, sufrió un fuerte accidente en una carrera

Read more »

Más de 70 organizaciones exigen Reglamento de Ley de AlimentaciónLas organizaciones advirtieron que esto pone en riesgo el derecho a la alimentación, agrava la inseguridad alimentaria

Read more »

Presentan 28 denuncias ante fiscalía anticorrupción y FGR por diversas irregularidades en TamaulipasLa Secretaría Anticorrupción de Tamaulipas presentó 28 denuncias por presuntos delitos como peculado y desvío de recursos, además de turnar 67 expedientes

Read more »

Asesinan a tres hombres en diversas alcaldíasPersonal policial acordonó las escenas, cubrió los cuerpos y dio parte al Ministerio Público

Read more »

Organizaciones colombianas movilizan ayuda para CubaEl cargamento busca mitigar carencias en medio de sanciones y dificultades energéticas

Read more »