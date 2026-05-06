Organizaciones Indígenas Condenan Discurso de Isabel Díaz Ayuso en México

Diversos grupos indígenas exigen que la presidenta de la Comunidad de Madrid pida perdón por la conquista y retire sus calificativos coloniales sobre el indigenismo.

Un extenso y diverso grupo de organizaciones indígenas en México ha manifestado su profundo rechazo y condena hacia las recientes declaraciones y actividades de Isabel Díaz Ayuso , la presidenta de la Comunidad de Madrid, durante su visita al país.

A través de un comunicado oficial, estos colectivos han calificado como coloniales las palabras de la política española, quien ha llegado a afirmar que el indigenismo representa el nuevo comunismo. Para los representantes de los pueblos originarios, este tipo de retórica no solo es anacrónica, sino que ignora la realidad histórica y social de las comunidades que luchan por el reconocimiento de sus derechos fundamentales y su autonomía territorial.

La indignación radica en que una autoridad pública utilice su plataforma para estigmatizar los movimientos sociales indígenas, vinculándolos con ideologías políticas externas en lugar de reconocer sus demandas legítimas de justicia y reparación histórica. El comunicado enfatiza que el indigenismo no busca implantar sistemas políticos ajenos, sino que se fundamenta en la defensa de formas de convivencia basadas en derechos colectivos que han existido mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos.

En este sentido, las organizaciones instan a la presidenta madrileña a profundizar en el conocimiento de los marcos legales internacionales, específicamente citando la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de la Organización de Estados Americanos, documentos que establecen la protección y el respeto a la identidad y los territorios de estas poblaciones. Además de las declaraciones verbales, la visita de Díaz Ayuso ha sido criticada por sus gestos simbólicos, tales como el homenaje rendido a Hernán Cortés y su participación en una misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, lugar donde descansan los restos del conquistador.

Para los grupos indígenas, estas acciones son vistas como una glorificación de un proceso violento de conquista que resultó en el exterminio de millones de personas y la destrucción de culturas enteras. La agenda de la política española, que incluyó una conferencia magistral organizada por el empresario Ricardo Salinas Pliego y reuniones con figuras políticas locales como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha sido percibida como un despliegue de la ultraderecha transnacional que busca validar visiones eurocéntricas y colonialistas del pasado y presente americano.

Ante este escenario, las organizaciones firmantes han hecho un llamado urgente para que Isabel Díaz Ayuso aproveche su estancia en suelo mexicano para pedir perdón formalmente a los pueblos indígenas. La solicitud de disculpas no es un simple gesto protocolario, sino que abarca la responsabilidad por la conquista, la usurpación sistemática de territorios y recursos naturales, los crímenes de genocidio, la domesticación cultural, el colonialismo impuesto y las políticas de empobrecimiento económico que han marginado a las comunidades indígenas durante más de cinco siglos.

Asimismo, se ha extendido una invitación abierta a la política madrileña para que supere las prácticas coloniales y participe en la Cumbre Internacional sobre la Doctrina del Descubrimiento, programada del 18 al 22 de mayo en la Ciudad de México, donde se debate la descolonización del pensamiento y el derecho a la autodeterminación.

El respaldo a este comunicado es masivo, contando con la firma de entidades como el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, la Coordinadora Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y diversas agrupaciones tzeltales, zapotecas, mixtecas, mazahuas y purépechas, entre otros colectivos de artesanos y gestores interculturales que ven en el discurso de Ayuso un retroceso en la lucha global por la dignidad humana y la justicia social





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isabel Díaz Ayuso Pueblos Indígenas Colonialismo Derechos Humanos México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Condenan a 30 años a feminicida en CDMXFiscalía de la Ciudad de México logró sentencia contra Rafael “N” por el asesinato de su expareja en 2016 en la colonia Obrera

Read more »

Diputado de Michoacán insulta a la prensaEl diputado independiente Carlos Bautista Tafolla arremetió contra los medios de comunicación tras ser cuestionado sobre el uso de bienes del Congreso en un evento. Criticó la falta de cobertura sobre el gasto en publicidad política y utilizó lenguaje ofensivo. Organizaciones periodísticas condenaron sus declaraciones como discurso de odio.

Read more »

Condenan a extitular de Finanzas de Segalmex a reparar 261 mdpSe le seguía un proceso por realizar, en 2019, compras no justificadas de maíz y frijol

Read more »

Condenan a exrector universitario a 50 años de prisión por secuestro en MoroleónJorge Carlos “N” fue hallado culpable de ordenar el plagio de un joven en Moroleón para obligar a su familia a firmar documentos

Read more »

Comunidades de la Huasteca Potosina expresan su rechazo al fracking; convocan a asamblea en XilitlaOrganizaciones de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Coahuila se sumaron en un encuentro realizado en la Facultad de Economía de la UNAM.

Read more »

Urgencia legislativa para promover la competitividad nacional ante la Estrategia Antidrogas de EUEl documento designa a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs), cataloga el fentanilo y sus precursores como Armas de Destrucción Masiva

Read more »