Oribe Peralta y Thierry Henry ingresan al Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026

Cuatro mexicanos, incluyendo a Oribe Peralta y Mónica Vergara, fueron investidos junto a estrellas globales como Thierry Henry en la decimocuarta ceremonia del Salón de la Fama en Pachuca.

La decimocuarta edición del Salón de la Fama del Futbol Internacional se llevó a cabo en 2026 en el museo ubicado en Pachuca, Hidalgo, reconociendo a las figuras más destacadas del balompié mundial. Cuatro jugadores mexicanos formaron parte de este selecto grupo de leyendas investidas durante la ceremonia anual que celebra la historia del deporte rey.

Ingreso de leyendas mexicanas al recinto

Oribe Peralta, Ramón Morales y Mónica Vergara, junto con Ignacio Flores, representaron a México entre los nuevos integrantes del recinto histórico. Estos cuatro deportistas se unieron a otros exjugadores con una trayectoria significativa en la Liga MX que ya habían sido reconocidos previamente por sus contribuciones al fútbol nacional e internacional.

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Estrellas globales y récords históricos

Entre las figuras internacionales investidas destacan nombres como Bebeto, Thierry Henry, Davor Suker y Miroslav Klose. Este último mantuvo su estatus durante 12 años como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, consolidando su legado dentro del evento organizado anualmente en el estado de Hidalgo.

Lista completa de nuevos miembros honrados

La categoría de futbol nacional varonil incluyó a Christian Gimenez, Fabián Estay, Humberto Suazo y Antonio Mohamed, actual director técnico del Toluca. En la rama femenil destacó Mónica Vergara, mientras que los decanos nacionales fueron Ignacio Flores y Gerónimo Barbadillo, completando el listado oficial de homenajeados.

Historia del Salón de la Fama desde 2011

El recinto cumplió 15 años de vida institucional en 2026, tras haber sido inaugurado el 9 de julio de 2011 en Pachuca, Hidalgo. La primera ceremonia de investidura se realizó el 8 de noviembre de ese mismo año, marcando el inicio de una tradición que busca preservar la memoria de los ídolos del deporte.

Leyendas mundiales de la primera generación

Los pioneros investidos en la primera generación incluyeron a figuras como Hugo Sánchez, Antonio Carbajal, Jorge Campos, Enrique Borja, Ignacio Trelles y Cabinho. A nivel global, la lista inicial contó con Diego Armando Maradona, Pelé, Lev Yashin, Lothar Matthaus, Johan Cruyff y Bobby Charlton.