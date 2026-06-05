Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario se realiza hasta el domingo en el Complejo Cultural Los Pinos, con la participación de 515 artesanas y artesanos de todo el país.

Desde ayer y hasta el domingo, en el Complejo Cultural Los Pinos , se dan cita 515 artesanos. En una edición especial celebrada en la víspera de la Copa Mundial de Fútbol, en el Complejo Cultural Los Pinos , alrededor de 515 artesanas y artesanos de todo el país participan en Original .

Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario que exhibe diversas propuestas artesanales en disciplinas como textil, cerámica, joyería, fibras vegetales y otras expresiones del arte utilitario y decorativo. Desde ayer y hasta el próximo domingo 7 de junio, por vez primera Original no sólo reúne piezas de un mayor número de disciplinas, también ofrece un festival cultural que incluye presentaciones musicales y dancísticas, así como narradores orales, además de la expo-venta de artesanías, cocina tradicional, talleres para todas las edades, y esta vez instalaron una cancha para sumarse al Mundial con cascaritas de fútbol.

"Es la primera vez que hacemos un evento combinado. El que hicimos en junio pasado solo había arte decorativo, ahorita es mucho más grande, hay arte textil, pero no hay pasarelas, lo que sí hay es un montón de eventos, de programas en talleres, hay otro tipo de oferta y entonces vamos a ver cómo se mueven los públicos", afirmó Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura y coordinadora general de Original.

La funcionaria señaló que Original ha sido un espacio donde los artesanos venden lo suficiente para sortear el año, regresar a sus comunidades, invertir en nueva producción y venir al siguiente año. Afirmó que las secretarías de Cultura y Turismo promueven Original, pero también aparece en la oferta cultural en la app de la Copa Mundial destinada al turismo mundialista.

"Estamos justo una semana antes del Mundial porque se tiene la medición de que va a venir mucha gente en estos días, que no necesariamente va a los partidos, sino la que viene a conocer México. Entonces, esperemos que también ellos nos acompañen", dijo Núñez Bespalova, quien apuntó que hicieron promoción en otras lenguas y la mandaron a las embajadas. Original.

Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario se realiza hasta el domingo, de 10:30 horas a 20:30 horas en el Complejo Cultural Los Pinos. La entrada es libre





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