Orizaba retira 800 toneladas de desechos en preparación para la temporada de lluvias

El Ayuntamiento de Orizaba ha retirado 800 toneladas de desechos en ríos y cauces como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias. Además, se reporta un robo en una casa en construcción en Xalapa.

El Ayuntamiento de Orizaba ha llevado a cabo una importante labor de limpieza y desazolve en varios cauces y sistemas de desagüe de la región, retirando un total de 800 toneladas de desechos en el cárcamo de San José, el arroyo Caliente, el río Totolitos y el río Orizaba .

Estas acciones forman parte de las medidas preventivas implementadas ante la próxima temporada de lluvias, que inicia a mediados de mayo. El coordinador de Mantenimiento Urbano, Francisco González Montiel, explicó que las labores de saneamiento se realizan durante la época de estiaje para garantizar una intervención más efectiva en los cauces y evitar taponamientos que puedan derivar en inundaciones, un problema recurrente en años anteriores.

'Si no se hacen estos trabajos, nos exponemos a inundaciones. Con estas acciones nos estamos preparando con anticipación para la temporada de lluvias', destacó el funcionario. Las tareas de limpieza incluyen la retirada integral de residuos en ríos, drenajes y rejillas en puntos con antecedentes críticos. Entre los desechos retirados se encuentran maleza, basura doméstica, llantas, colchones, ramas y troncos arrastrados desde la zona norte.

González Montiel detalló que, por cada río, se han recolectado entre 50 y 60 viajes de desechos sólidos, los cuales son los principales causantes de bloqueos en los cauces. Además, parte de los materiales recuperados, como neumáticos y residuos reciclables, son canalizados al área de Limpia Pública, mientras que los restos orgánicos se depositan en sitios adecuados que no generan afectaciones ambientales. Estas acciones buscan no solo prevenir inundaciones, sino también minimizar el impacto ambiental en la región.

En otro incidente relacionado con la seguridad, se reportó un robo en una casa en construcción ubicada en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa. Los delincuentes, que llegaron al lugar en un taxi, se llevaron material de la obra gris, incluyendo herramientas y materiales de construcción. Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con los responsables y recuperar los bienes robados.

Este tipo de delitos ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes exigen mayor vigilancia y medidas preventivas para evitar futuros incidentes





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