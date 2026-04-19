Orizaba se prepara para brillar en el Tianguis Turístico de México 2026 en Acapulco

Orizaba se alista para su participación en el Tianguis Turístico de México 2026, buscando fortalecer su promoción nacional e internacional con la difusión de sus atractivos y la realización de encuentros de negocios para atraer inversión y visitantes.

Orizaba se prepara con gran entusiasmo para su participación en el Tianguis Turístico de México 2026, un evento de gran relevancia en el sector que tendrá lugar en Acapulco del 27 al 30 de abril. La meta principal de esta incursión es intensificar la promoción de la ciudad tanto a nivel nacional como en mercados internacionales, consolidando su imagen como un destino turístico de primer orden.

Karen Alcántara, coordinadora de Pueblo Mágico en Orizaba, detalló que la representación de la ciudad se realizará dentro del stand oficial del Gobierno de Veracruz, un espacio estratégico que permitirá dar a conocer de manera destacada sus principales atractivos y la oferta turística que la distingue. Durante los días del tianguis, la delegación orizabeña llevará a cabo una agenda apretada de reuniones de negocios. El objetivo primordial de estos encuentros será establecer alianzas con agencias de viajes, aerolíneas y operadores turísticos de gran alcance, buscando así atraer nuevas inversiones al municipio y, consecuentemente, incrementar significativamente el flujo de visitantes. Se subrayó que Orizaba cuenta con una infraestructura turística robusta y consolidada, un factor clave para su desarrollo. Esta infraestructura incluye una amplia oferta de hoteles de diversas categorías, una rica diversidad de restaurantes que satisfacen todos los paladares, y espacios multifuncionales perfectamente equipados para la celebración de eventos de gran magnitud. La diversidad de atractivos turísticos en Orizaba es uno de sus puntos fuertes. Desde la perspectiva de la aventura y las vistas panorámicas, el teleférico ofrece una experiencia inigualable, transportando a los visitantes a alturas impresionantes con vistas espectaculares de la ciudad y sus alrededores. La majestuosidad del Palacio de Hierro, una joya arquitectónica con una rica historia, invita a la exploración y al descubrimiento de su pasado. Asimismo, el exconvento de San José representa un vestigio histórico y cultural de gran valor, transportando a los visitantes a épocas pasadas. Más allá de los sitios históricos y las atracciones emblemáticas, Orizaba ha apostado fuertemente por el desarrollo de espacios modernos y multifuncionales que amplían su oferta turística. El Poliforum, por ejemplo, se ha convertido en un centro neurálgico para la realización de convenciones, exposiciones y eventos corporativos, atrayendo a un público profesional y generando una importante derrama económica. Complementando esta oferta, el Planetario ofrece experiencias educativas y de entretenimiento relacionadas con la astronomía, captando el interés de familias y amantes del cosmos. Las autoridades municipales han destacado también el impulso decidido al turismo de reuniones. La celebración de eventos de esta naturaleza es una estrategia clave para diversificar la oferta turística y potenciar el desarrollo económico de la región. Próximos eventos de gran envergadura están programados, los cuales se espera que no solo atraigan a un gran número de asistentes sino que también generen una significativa derrama económica, beneficiando a diversos sectores de la economía local, desde la hotelería y la restauración hasta el comercio y los servicios. Esta apuesta por el turismo de reuniones demuestra la visión estratégica del municipio para consolidarse como un destino integral, capaz de satisfacer las necesidades de diferentes segmentos de visitantes. La participación en el Tianguis Turístico de México 2026 no es un evento aislado, sino parte de una estrategia continua y multifacética para posicionar a Orizaba en el mapa turístico nacional e internacional, aprovechando su riqueza cultural, histórica, natural y su moderna infraestructura para atraer inversión y visitantes, promoviendo así un desarrollo sostenible y próspero para la ciudad y sus habitantes. La ciudad se enorgullece de sus tradiciones, su gastronomía y la calidez de su gente, elementos que, combinados con su infraestructura de primer nivel, la convierten en un destino que cautiva y enamora a quienes la visitan, asegurando experiencias memorables y la promesa de un retorno. La visión es clara: hacer de Orizaba un referente turístico de México. La inversión en promoción, la mejora continua de la infraestructura y la diversificación de la oferta turística son los pilares sobre los cuales se construye este ambicioso proyecto que busca proyectar la imagen de Orizaba a nivel global, consolidando su identidad como un destino con un encanto único y un potencial ilimitado para el crecimiento y el éxito en la industria turística. La ciudad se presenta ante el mundo con una oferta completa y atractiva, lista para recibir a visitantes de todos los rincones, invitándolos a descubrir la magia que Orizaba tiene para ofrecer





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