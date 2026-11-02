Oro repunta en EE.UU. por caída del petróleo y expectativas electorales

El oro subió ligeramente al bajar el petróleo, aliviamiento inflacionario. Inversores observan elecciones de medio término en EE.UU. y negociación con Irán.

Los precios del oro registraron un repunte este lunes tras haber tocado su nivel más bajo en un año durante la sesión anterior. La caída en los precios del petróleo ha aliviado parcialmente las preocupaciones globales sobre la inflación. Este movimiento ha colocado a los inversores con la atención enfocada en las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos de esta semana.

Reacción del mercado ante el petróleo

El metal precioso cotizaba a 3,900.14 dólares por onza. Este precio contrasta con el cierre del viernes, que mostró una caída del 3.6%. El activo había alcanzado su nivel más bajo desde octubre de 2025 en esa jornada anterior. Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaron un 0.3%. Estos contratos se situaron en 3,909.2 dólares.

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Impacto de las elecciones y negociaciones

El contexto político y económico actual es clave para estos movimientos. Los analistas están evaluando el posible impacto en la política fiscal y en el sentimiento general del mercado a partir del 3 de noviembre. Las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán también juegan un rol. Funcionarios iraníes y qataríes mantuvieron una tercera jornada consecutiva de conversaciones.

Dudas sobre la Reserva Federal

El objetivo de estas reuniones es impulsar un acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este optimismo, junto con renovadas preocupaciones sobre la viabilidad del auge de la inteligencia artificial, genera dudas sobre la Reserva Federal. Los expertos debaten hasta dónde tendrá que llegar la Fed con el endurecimiento de la política monetaria. Nikos Tzabouras, analista independiente, señaló que esto facilita un alza.

Estrategias de inversión actuales

La bajada de los precios del petróleo puede aliviar las presiones inflacionistas. Esto reduce las expectativas de que las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo. Dicho escenario disminuye el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses. Sin embargo, el analista advierte que este optimismo podría ser efímero. El viernes, la incertidumbre desencadenó una carrera por el efectivo. Los inversores se vieron obligados a liquidar activos de refugio como el oro ante el temor de una alza de tasas.