Oro se estabiliza tras caída por tensiones en Irán

El oro muestra una recuperación moderada, estabilizándose tras la caída del día anterior, a medida que los precios del petróleo y las rentabilidades retroceden por el conflicto con Irán. La situación está condicionada por las expectativas de política monetaria de los bancos centrales.

El oro experimentó una recuperación moderada en el mercado, logrando estabilizarse después de la caída que sufrió el día anterior. Esta estabilización se produjo en un contexto de retroceso en los precios del petróleo y en las rentabilidades de los bonos, una situación directamente relacionada con las crecientes tensiones geopolítica s en torno a Irán .

Inicialmente, el precio del oro se situó brevemente cerca de los 4600 dólares por onza, mostrando una señal de fortaleza. Sin embargo, esta subida fue efímera, y el metal precioso terminó cediendo terreno, descendiendo por debajo de los 4550 dólares.

Este descenso se atribuye a la publicación de datos económicos más sólidos de lo esperado en Estados Unidos, lo que sugiere una economía más robusta, y al consecuente aumento en los precios del petróleo, que a su vez alimenta las preocupaciones inflacionarias. La situación actual del oro se encuentra intrínsecamente ligada a la evolución de las tensiones geopolíticas y a las expectativas sobre la política monetaria de los principales bancos centrales a nivel mundial.

Según Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, el oro tiene el potencial de recuperar terreno adicional si las tensiones geopolíticas se reducen de manera más sostenida y si disminuyen los temores relacionados con la inflación. Una desescalada en el conflicto con Irán podría aliviar la presión sobre los precios del petróleo, lo que a su vez contribuiría a moderar las expectativas inflacionarias.

Sin embargo, cualquier nueva escalada en las tensiones podría tener el efecto contrario, impulsando los precios del petróleo al alza y exacerbando las presiones inflacionarias. Este último escenario, inevitablemente, reforzaría la incertidumbre en los mercados financieros y podría beneficiar al oro como activo refugio. La política monetaria de los bancos centrales juega un papel crucial en este contexto.

Se anticipa que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá las tasas de interés sin cambios a lo largo del presente año, en un intento por equilibrar el crecimiento económico y el control de la inflación. Por otro lado, se espera que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra adopten un enfoque más restrictivo, avanzando con subidas de tasas de interés para combatir la inflación persistente.

El entorno macroeconómico actual, caracterizado por tasas de interés elevadas y expectativas de inflación moderada, tiende a favorecer a los activos que ofrecen rentabilidad, como los bonos, y a ejercer presión sobre los activos que no generan ingresos, como el oro. La fortaleza del dólar estadounidense también contribuye a esta dinámica, ya que el oro se cotiza en dólares y, por lo tanto, se vuelve más caro para los inversores que utilizan otras monedas.

La volatilidad en los mercados energéticos, impulsada por las tensiones geopolíticas, sigue siendo un factor clave a monitorear. Un aumento significativo en los precios del petróleo podría desencadenar una nueva ola de inflación, lo que a su vez podría impulsar la demanda de oro como cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo.

La incertidumbre económica global, exacerbada por la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, también contribuye a la demanda de activos refugio como el oro. Los inversores buscan proteger su capital en tiempos de turbulencia, y el oro históricamente ha demostrado ser un activo confiable en este sentido. La evolución de los datos económicos en Estados Unidos, especialmente los informes de empleo y la inflación, serán determinantes para la trayectoria futura del oro





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