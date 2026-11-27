La Orquesta Sinfónica de Xalapa dedicará su programa 14 a la autonomía de la Universidad Veracruzana, con el estreno nacional de una obra de Óscar Navarro el viernes 27 de noviembre.

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) dedicará su programa número 14 a conmemorar los 30 años de autonomía de la Universidad Veracruzana, efeméride que se cumple el próximo 30 de noviembre. El concierto se presentará este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas en la sala principal del centro cultural Tlaqná, en Xalapa, Veracruz. Será el antepenúltimo concierto del año y tendrá al clarinete como instrumento protagonista.

La velada recordará la fecha exacta en que la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz publicó el decreto de Autonomía para la Universidad Veracruzana, el 30 de noviembre de 1996. Ese decreto motivó reformas a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios de la entidad y estableció la Junta de Gobierno.

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Decreto de 1996 y reformas a la Ley Orgánica

El decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz en 1996 es el origen de la autonomía que hoy celebra la Universidad Veracruzana. Su publicación obligó a modificar la Ley Orgánica de la institución, que es el marco normativo que rige su funcionamiento interno.

Como parte de esas reformas se estableció la Junta de Gobierno, órgano que a partir de entonces forma parte de la estructura de la universidad. La conmemoración del 30 de noviembre busca recordar ese cambio normativo, que marcó el rumbo institucional de la máxima casa de estudios veracruzana.

La Orquesta Sinfónica de Xalapa vincula su programa con esta efeméride porque la noche funciona como homenaje institucional. El concierto no se limita a un recuerdo protocolario, sino que traslada la conmemoración al terreno musical, con un repertorio pensado para la ocasión.

Repertorio con estreno nacional y obras clásicas

El repertorio del viernes 27 de noviembre incluye obras de los compositores clásicos Sergei Rachmaninov y Dmitri Shostakóvich. La selección combina dos nombres de la tradición sinfónica con una propuesta contemporánea que llega por primera vez a escena nacional.

La novedad de la noche es el estreno nacional de la obra en su versión orquestal Concierto para clarinete, del compositor español Óscar Navarro. Según la información disponible, la pieza se interpretará como parte de la celebración, y el clarinete ocupará el lugar central del programa.

La presencia del clarinete como solista convierte al concierto en un evento de interés para el público melómano de Xalapa. Además, el programa mantiene la tradición de la OSX de presentar obras clásicas junto a estrenos, un formato que el público ya conoce en sus temporadas.

Boletos, sede y calendario de la semana

Los boletos para el concierto del viernes 27 de noviembre pueden adquirirse en la página web de la OSX, en Tiendas UV y en la taquilla del recinto. La función se realizará en la sala principal del centro cultural Tlaqná, sede que la orquesta utiliza desde hace más de una década.

El horario de inicio es a las 20:00 horas. Con este concierto, la programación de la OSX se acerca al cierre de su temporada, ya que se trata del antepenúltimo concierto del año. La conmemoración de los 30 años de autonomía universitaria se realizará la misma semana en que se cumple la fecha del decreto.